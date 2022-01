Venstre: Frihed skal være til både ældre og kommuner

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede i sin nytårstale en lille revolution af ældreplejen i Danmark. Ældreloven skal makuleres og erstattes af en kort og mere præcis en af slagsen. Og kommunerne skal sættes fri fra "næsten" alle statslige regler.

Mindre bureaukrati og mere valgfrihed er ord, der falder i Venstres smag. Og ældreordfører Jane Heitmann erklærer sig da også "nysgerrig".

- Vi har ventet længe på, at der skulle komme noget. Fra Venstres side har vi tidligere foreslået 98 ægte frikommuner. Så hvis det er den sti, regeringen er på vej nedad, så er det kun glædeligt, siger hun.

Ældreordføreren afholder sig dog fra at bryde ud i tumultagtige jubelscener. For hun frygter, at der i højere grad er tale om at sætte kommunerne fri til at mindske retten til frit valg for de ældre selv.

- Det skal ikke betyde, at man giver kommunerne mulighed for at nedlægge borgernes frie valg og fjerne retten til frit at vælge madlavning, pleje og rengøring.

- En ægte frikommune er en, der giver kommunen mulighed for at give borgerne endnu flere valg, end de har i dag, siger Jane Heitmann.

Dermed mener hun ikke, at hver kommune skal have lov til at vælge, hvordan den selv vil strukturere sin ældrepleje.

- Man må holde fast i, at vores ældre skal have gode muligheder for at vælge frit. Mennesker er forskellige og har forskellige præferencer. Det skal vores pleje afspejle.

- Den mulighed, som regeringen har givet eksisterende frikommuner, er at fratage ældre valgmuligheder, siger ældreordføreren.

Når det kommer til at slette hele ældreloven og lave en ny afventer Jane Heitmann regeringens udspil.

- Vi er mere end klar til at sætte os til forhandlingsbordet, siger hun.

