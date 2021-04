Venstre frygter jobtab i landbruget med regeringens udspil

Venstre er skeptiske over for, om regeringens udspil til reduktion af landbrugets udledning vil koste job.

Det er positivt, at regeringen vil reducere landbrugets CO2-udslip ved hjælp af ny teknologi. Men Venstre frygter, at regeringens udspil til klimaforhandlinger på landbrugsområdet alligevel vil ende med at koste arbejdspladser i fødevareerhvervene.

Det siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, forud for, at udspillet præsenteres onsdag.

- Helt overordnet er vi meget optagede af at sikre, at de danske fødevarearbejdspladser fortsat kan eksistere i Danmark. Vi er bekymret for, at flere tusind mennesker vil blive fyret, når vi ser det fulde udspil, siger Troels Lund Poulsen.

Han henviser til, at regeringen onsdag klokken 11.00 fremlægger hele udspillet. Hidtil har kun en del af det været fremme.

Venstre er til gengæld positive over for, at regeringen vil reducere landbrugets CO2-udledning gennem anvendelse af ny teknologi.

- Indtil videre har vi set et element, der handler om CO2-reduktionen. Det synes vi faktisk på mange måder, ser fornuftigt ud. Men vores frygt ligger i, hvad det er for nogle rammevilkår, regeringen vil give fremtidens fødevareproduktion. Det må vi se, når hele udspillet er lagt frem, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/