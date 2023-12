Venstre genvinder pusten i måling efter formandsskifte

De seneste år har været en lang nedtur for Venstre. Men partiet ser ud til at genvinde pusten ifølge en ny meningsmåling.

For blot to måneder siden oplevede regeringspartiet sin dårligste måling hos Voxmeter nogensinde. Men mandag er partiet målt til 11,3 procent, hvilket er en fremgang på et par procentpoint.

Den statistiske usikkerhed er på 1,9 procent. Det vil sige, at Venstre står til mellem 9,4 og 13,2 procent af stemmerne, hvis der var valg nu. Partiet har dog ligget på nogenlunde samme niveau i tre målinger.

For præcis en måned siden blev Troels Lund Poulsen (V) valgt som ny formand efter Jakob Ellemann-Jensen (V).

Han trak sig fra posten efter nogle dramatiske år, hvor Venstre blev spaltet i flere partier efter opgøret mod Lars Løkke Rasmussen i Brejning ved Vejle i 2019.

Ved folketingsvalget i november 2022 fik Venstre 13,3 procent af stemmerne. Det var partiets dårligste valgresultat siden 1988.

Efter valget gik Venstre i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, hvilket ikke har hjulpet på målingerne.

Regeringen kunne i sidste uge fejre sin etårsdag som den første flertalsregering i flere årtier.

Ved valget fik regeringspartierne over halvdelen af stemmerne. Men nu står regeringen til at få opbakning fra 38,5 procent af vælgerne og dermed miste 22 mandater i forhold til valget.

Socialdemokratiet står til 21,2 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 6,3 procentpoint siden valget, hvilket er klart den største tilbagegang blandt partierne.

Moderaterne står til 6 procent, hvilket er en tilbagegang på 3,3 procentpoint.

SF og Liberal Alliance står for den største fremgang med henholdsvis 4,7 og 4 procentpoint af stemmerne.

Voxmeter-målingen er indsamlet fra 11. til 17. december med svar fra 1015 repræsentativt udvalgte vælgere.

