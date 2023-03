Venstre havde ventet Bergur Løkkes skifte til Moderaterne

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Bergur Løkke Rasmussen har valgt at skifte Venstre ud med Moderaterne.

Sådan siger Torsten Schack Pedersen, fungerende politisk ordfører for Venstre, i et skriftligt citat.

- Og det er, selv om han for nylig sagde, han ville blive i Venstre, lyder det.

- Men sådan er politik, og nu handler det for om at se fremad, og vi har med tre parlamentsmedlemmer stadig en stærk gruppe, der vil kæmpe for Danmarks interesser i Europa-Parlamentet.

Mandag aften har Bergur Løkke Rasmussen, som er søn af den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, meldt ud, at han skifter til sin fars parti.

Den 33-årige politiker har siddet i Europa-Parlamentet for Venstre indtil nu.

Morten Løkkegaard, der også er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, kalder det "ærgerligt", at partiet nu mister et medlem.

- Ærgerligt og måske ikke så overraskende. Vi valgte at være tillidsfulde. Man skal jo ikke tro det værste, siger han til Altinget.

- Held og lykke til den unge Rasmussen, lyder det videre.

