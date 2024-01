Venstre holder dør åben for tidligere medlem af Nye Borgerlige

Det er ikke utænkeligt at se Kim Edberg Andersen i Venstre fremover.

Det siger Venstres gruppeformand, Lars Christian Lilleholt, efter at Edberg Andersen har nævnt Venstre som et af de partier, han kunne se sig selv i efter sit farvel til Nye Borgerlige.

- Det er dybest set et hypotetisk spørgsmål, for vi har ikke, så vidt jeg er orienteret, fået nogen henvendelse fra Kim Edberg. Men skulle han henvende sig til Venstre, så kan jeg ikke se, at der er noget til hinder for, at han kan blive medlem af Venstres folketingsgruppe, såfremt han deler Venstres grundlæggende værdier, siger Lilleholt.

Edberg Andersen blev valgt ind i Folketinget ved 2022-valget for Nye Borgerlige.

I sidste uge meddelte partistifter Pernille Vermund, at hun indstiller til, at Nye Borgerlige lukker.

Det er Edberg Andersen enig i - i lighed med hovedbestyrelsen. Og Edberg Andersen har som det sidste folketingsmedlem tirsdag meldt sig ud af Nye Borgerlige.

I den forbindelse nævner Edberg Andersen, at han gerne vil optages i et andet parti, og han nævner Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Venstre som mulige destinationer.

Lilleholt har et godt indtryk af Edberg Andersen.

- Jeg har både som menneske og politiker det bedste indtryk af Kim Edberg som et meget flittigt medlem af Folketinget og som et medlem af Folketinget, der deler mange af de værdier, vi også deler i Venstre. På mange strækninger kunne jeg sagtens se Kim Edberg i Venstre, siger Lilleholt.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse tager hul på planlægningen af partiets opløsning - hvis det ender sådan - den 27. januar, hvilket vil være et længere forløb.

For at Nye Borgerlige kan blive opløst, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger. To tredjedele af de stemmeberettigede skal begge gange stemme for at opløse partiet.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne.

