Venstre: Ikke udemokratisk at finde Støjberg uværdig

Det er ikke udemokratisk - faktisk en ren konsekvens af Grundloven - at stemme for, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget.

Sådan siger Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, onsdag, efter at partiets gruppe enstemmigt har vedtaget at stemme for at erklære Inger Støjberg uværdig efter en dom på 60 dages ubetinget fængsel for forsætligt at bryde ministeransvarsloven.

- Jamen det står i Grundloven, at Folketinget skal tage stilling. Og den gælder jo.

- Jeg kunne da godt ønske, at det havde været anderledes. For jeg synes også, at det er noget mærkeligt noget. Men Grundloven gælder her, som den også vil gælde efter andre kommissionsundersøgelser, siger Karsten Lauritzen.

Blandt andre Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, har sagt, at hun "ikke finder det et demokrati værdigt" at kunne stemme politiske modstandere ud.

Og Dansk Folkeparti har kaldt dommen over Inger Støjberg for "politisk" og i kampagner skrevet, at det vil være at "annullere" stemmerne på Inger Støjberg ved det seneste valg.

Men det ville være manglende respekt for det danske demokratis grundpille ikke at følge den praksis, der har været, når medlemmer af Folketinget har fået ubetingede domme, mener Karsten Lauritzen og Venstre.

- Jeg mener ikke, det ville være respektfuldt over for den grundlov, vi har. Og det vil være svært at forklare ud fra den praksis, der har været. Man skal ikke give særbehandling.

- Vi kan ikke lave reglerne om med tilbagevirkende kraft. Og Grundloven er, hvad den er, siger han.

Han henviser også til, at et enigt Folketing for få år siden besluttede, at kommunalpolitikere skal erklæres uværdige, hvis de får en ubetinget straf.

- Hvis ikke vi stemte for at erklære Inger Støjberg uværdig, vil nogen nok anklage os for dobbeltmoral, siger Karsten Lauritzen.

Om han dermed kritiserer Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der begge vil stemme imod, siger Karsten Lauritzen:

- De må forklare og forsvare, hvad de mener. Jeg fortæller, hvad Venstre mener.

/ritzau/