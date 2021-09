Venstre kalder SF's kritik af udenrigspolitik total historieløs

I sin tale ved SF's landsmøde lørdag kaldte formand Pia Olsen Dyhr på et stop for "Foghs aktivistiske udenrigspolitik".

Hun sagde, at "krigen mod terror har spillet fallit".

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, ser anderledes på tingene.

Han minder SF om, at partiet har støttet krigen i Afghanistan.

- For det første synes jeg, at det er totalt historieløst. Vi skal ikke glemme, at SF jo faktisk var med til, at vi skulle være engageret i Afghanistan for 20 år siden.

- Og de har heldigvis bakket op om missionen i de efterfølgende år, siger han.

Timingen i kritikken er V-ordføreren heller ikke tilfreds med.

- Det handler jo om et modsvar på et af de største terrorangreb, Vesten har set nogensinde. Der gik vi sammen med vores allierede ind i Afghanistan, og så vælger SF at bruge 20-årsdagen for det, til at lave det her angreb på os.

- Jeg synes hellere, at man skulle bruge dagen i dag på at mindes de ofre, der blev angrebet af en meget voldsom terrororganisation, siger Michael Aastrup Jensen.

At "krigen mod terror har spillet fallit", kan Michael Astrup ikke se.

- Jeg mener ikke, at krigen mod terror har spillet fallit, hvis du ser på de terrorangreb, der var for 20 år siden, så har vi jo ikke set det igen.

Men han kan i dag godt se, at vi ikke kan skabe demokrati alle steder.

- Der er ikke kommet demokrati i Afghanistan. Jeg er en af dem, der troede, at vi kunne få demokrati a la vestlig standard. Det må vi erkende, at det kan vi ikke.

- Men det betyder jo ikke, at vi ikke fortsat skal kæmpe for kvinderettigheder, og at folk har ret til at bestemme over deres eget liv, siger han.

Michael Aastrup vil gerne have fjernet Danmarks forsvarsforbehold, så Europa kan få et bedre militært samarbejde, forklarer han.

- Vi skal føre en aktivistisk udenrigspolitik - med to strenge. På den ene side skal vi have en aktiv diplomatisk udviklingsstrategi. Vi skal simpelthen bruge penge på demokratiopbyggende projekter.

- Og så skal vi have kapaciteten til at bruge militære tropper, som vi for eksempel gør i Mali. Vi bliver nødt til at fortsætte kampen, så vi kan være i sikkerhed her i Europa, siger han.

/ritzau/