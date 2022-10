Venstre klar med milliarder til psykiatrien i udspil

Torsdag præsenterer Venstre et sundhedsudspil på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Blandt partiets 35 initiativer på sundhedsområdet er blandt andet, at man vil afsætte fire milliarder kroner til psykiatrien over de næste ti år.

Det fortæller Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Pengene er finansieret i den 2030-plan, der blev fremlagt den 7. oktober. Men hvad partiet præcis vil, er gemt til torsdag i et samlet sundhedsudspil, fortæller Sophie Løhde.

- Det gør vi, fordi psykiatrien i alt for mange år har været underprioriteret, og fordi der dermed er behov for, at vi nu for alvor investerer massivt i psykiatrien.

- Vi synes, at Sundhedsstyrelsen er kommet med et solidt fagligt oplæg til en tiårsplan for psykiatrien, siger hun.

Med udspillet har Venstre fundet de penge, der er brug for, for at følge de anbefalinger, styrelsen er kommet med, fortæller den politiske ordfører.

Blandt andet vil man styrke den tidlige og forebyggende indsats, særligt for børn og unge, inden det udvikler sig til alvorlige psykiske lidelser. Det kan nemlig "kaste lange skygger ind i voksenlivet".

- Og der er for mange børn og unge, der oplever at blive kastet rundt i systemet. Som oplever enorme ventelister i psykiatrien. Blandt andet fordi vi har en stor udfordring med mangel på medarbejdere.

- Der har vi for alvor behov for nu at gå i gang med at uddanne - blandt andet flere psykiatere - fordi det er en af forudsætningerne for, at vi kan løfte psykiatrien, siger Sophie Løhde.

Desuden vil partiet skabe større kapacitet, sådan at man bedre kan behandle mennesker med svære psykiske lidelser.

Som det er i dag, er der ifølge Venstre for mange, der bliver udskrevet fra sygehuset, selv om de ikke er færdigbehandlede, fordi der ikke er sengepladser.

Psykiatrien er det område, der har fået afsat flest penge i Venstres sundhedsudspil, fordi det skal "helt op på dagsordenen".

- Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe, kæmpe stor opgave og udfordring. Og det er noget, der kommer til at tage tid. Det er også det, Sundhedsstyrelsen peger på i sit faglige oplæg, siger Sophie Løhde.

/ritzau/