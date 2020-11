Troels Lund Poulsen (V) kræver, at regeringen forholder sig til minkavleres økonomiske fremtid med det samme.

Venstre kræver fuld erstatning til minkbranchen og vil have øjeblikkelige forhandlinger med regeringen.

Det siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

Han har ikke et skøn over, hvad prisen for erstatningerne bliver, men fastslår, at det bliver en milliardomkostning.

- Det bliver en stor regning, som vi kommer til at samle op som samfund. Men efter vores opfattelse er der ikke andet at gøre, siger Troels Lund Poulsen.

Han mener, at de nuværende kompensationsordninger ikke kan bruges, "da det er en mere alvorlig situation".

Spørgsmål: Når I siger fuld erstatning, hvad indebærer det så?

- Ja, det skal vi jo have nogle eksperter til at vurdere. Det handler både om de indtægter, der går tabt, men det er jo klart, at man også skal se på de bedrifter, der ikke længere kan fortsætte med at have minkproduktion, fordi produktionen ikke kommer tilbage, siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge ham er erstatningen et "super komplekst spørgsmål", fordi gæld og investeringer også er aspekter, som er indblandet. Derfor er det nødvendigt med forhandlinger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte onsdag på et virtuelt pressemøde, at hele den danske minkbestand skal aflives. Det sker, fordi der er fundet en coronavirusmutation, som kan smitte fra mink til mennesker.

