Venstre kræver mere magtfuld minister ved roret i minkindsats

En minister "med flere stjerner på skulderen" end fødevareministeren bør stå med minkopgave, mener Venstre.

Den nuværende strategi med at aflive alle mink på farme med coronasmitte vil "umuliggøre en fremtidig minkproduktion" i Danmark.

Det mener Venstre, som derfor onsdag har sendt et brev til statsminister Mette Frederiksen (S).

I brevet udtrykker Venstre bekymring over strategien og beder om, at en anden end fødevareminister Mogens Jensen (S) får ansvaret for at håndtere opgaven.

- Vi synes ganske enkelt ikke, at der sker nok, siger Inger Støjberg, Venstres næstformand.

- Derfor bliver vi nødt til at få flyttet de her beslutninger væk fra fødevareministeren og op til en minister, der har lidt flere stjerner på skulderen, fordi vi skal have en langsigtet strategi for minkbranchens overlevelse.

Der bliver ikke peget på en bestemt minister, som opgaven ifølge Venstre fremover bør ligge hos. Men i brevet står der, at ansvaret skal ligge hos en minister, der er "placeret i regeringens centrale beslutningsorgan".

Venstre anser minkavl som en vigtig branche i den danske økonomi. Derfor er det vigtigt at holde hånden under den i en nedgangstid, mener partiet.

Fødevareminister Mogens Jensen er uforstående over for kritikken.

- Jamen det er jo Venstres valg at gøre det. Jeg kan kun sige, at vi har håndteret minksituationen så stærkt, som vi overhovedet har kunnet på baggrund af de anbefalinger, vi har fået fra sundhedsmyndighederne og fra veterinærmyndighederne, siger han tidligt onsdag morgen.

Han peger desuden på den økonomiske kompensation, som de minkavlere, der har måtte slå besætninger ned, får.

- Og vi har i øvrigt haft en god dialog med erhvervet hele vejen igennem. Så hvad det er, Venstre vil have statsministeren til at gøre, det forstår jeg nok ikke helt. Men de er jo i deres gode ret til at skrive til statsministeren, siger han.

Inger Støjberg og Venstre fremlægger i brevet ikke selv et bud på, hvordan en ny strategi skal se ud.

- Vi foreslår, at eksperter, myndigheder og branchen selv sætter sig sammen med os politikere, så vi får set på, hvordan vi løser det her bedst. Så det også er muligt at drive minkavl i fremtiden.

- Det skal være ret og rimeligt for avlerne. Men vi skal også sikre, at der er nogle modermink, som man kan avle videre på, den dag coronaen er ovre, siger Inger Støjberg.

Coronasituationen på de danske minkfarme har betydet, at der er blevet igangsat en masseaflivning af dyrene.

Alle minkene på farme, hvor der er fundet tilfælde af coronavirus, skal aflives. Det samme skal alle minkene på farme, der ligger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en minkfarm med coronasmitte.

Tirsdag var der i alt konstateret smitte på 110 farme.

