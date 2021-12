Venstre kræver tempo på oprensning af Forsvarets giftgrunde

Miljøeksperter mener, at Forsvaret griber oprensning af giftgrunde forkert an. Minister skal svare i samråd.

Når man i udlandet har gode erfaringer med at rense grunde for giftstoffet PFAS, så er der ingen undskyldning for at vente i Danmark.

Det er ikke godt nok, når Forsvarsministeriet indtil videre kun har afsat penge til et pilotprojekt, mener Venstres fungerende forsvarsordfører, Christoffer Melson (V).

- Vi er bekymrede over, at vi kan se, at der er en hel række eksperter, der mener, at man griber det an på en meget uansvarlig måde, siger han.

Forsvarsministeren skal i åbent samråd i Folketinget fredag 11:30 om sagen.

Forsvaret har ifølge Avisen Danmark og Radio4 iværksat et pilotprojekt til 1-2 millioner kroner. Igennem det projekt skal man forsøge at teste forskellige afværgemetoder.

Men der findes allerede gode erfaringer med at rense områder i både Norge og Australien. Derfor er der ingen tid at spilde, mener Venstre, som er bekymret over grundvandet.

- Vi synes, at man skal komme i gang, og så skal man sideløbende forsøge at udvikle nye metoder og forsøge at blive bedre, siger Melson.

Det norske forsvar bruger ifølge professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Philippe Grandjean allerede store millionbeløb.

- I Norge har de simpelthen grebet om ondets rod og sat gang i det. Derfor undrer jeg mig over, at Danmark som Nato-partner bare siger, at inden for de næste fire år vil vi lave et pilotprojekt. Det synes jeg, er helt uansvarligt, siger Philippe Grandjean.

PFAS-stofferne er ifølge professoren stort set unedbrydelige. De er dog en smule vandopløselige, og de siver langsomt gennem jordlag og ned i grundvandet.

Giftstofferne er allerede fundet i grundvandet fra Forsvarets forurenede grunde. Derfor haster det, mener professoren.

- Nu må vi fjerne kilden, så der ikke sker mere forurening, siger Grandjean.

EU-Kommissionen udarbejdede sidste år en ny risikovurdering, og Danmark har siden sænket grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevand fra 100 nanogram i en liter til blot 2 nanogram.

/ritzau/