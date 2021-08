Venstre kritiserer regeringen for Afghanistan-evaluering

Venstre er ikke tilfreds med den evaluering af evakueringsindsatsen i Afghanistan, som regeringen har besluttet at iværksætte.

- Regeringen skulle have indkaldt alle Folketingets partier, så vi i fællesskab kunne lave en model for, hvordan denne undersøgelse skulle foregå, siger Michael Aastrup Jensen, der er Venstres udenrigsordfører.

Regeringen har fredag sagt, at den har besluttet at iværksætte en evaluering af evakueringsindsatsen i Afghanistan.

Det er en tværministeriel gruppe - bestående af Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet og relevante underliggende myndigheder - der skal stå for evalueringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Michael Aastrup Jensen fortæller, at han ikke var orienteret om evalueringen, før regeringen meddelte det.

- Vi må jo konkludere, at regeringen ikke ønsker at være samarbejdsvillig. Derfor vil vi tage initiativ til at gå i dialog med de andre partier uden om regeringen og få lavet en model, som alle Folketingets partier kan blive enige om, siger han.

Michael Aastrup Jensen fortæller, at hans mål er at samle et flertal for en uvildig undersøgelse.

- Vi kan ikke have regeringen til at undersøge sig selv. Det forventer jeg også, at et flertal i Folketinget er enig i.

Regeringen begrunder evalueringen med, at forløbet omkring evakueringen kalder på grundig refleksion.

- Det er vigtigt, at vi ser på, hvad det er for en situation, vi har stået i med Kabuls uforudsete kollaps og kaos.

- Vi skal grundigt evaluere vores evakueringsindsats. Vi vil gøre det efter samme model, som man gjorde efter terrorangrebene i København i 2015, så vi får en saglig gennemgang af forløbet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) om evalueringen.

/ritzau/