V-medlemmer stemmer imod V-ministers forslag om organdonation

Da et flertal bestående af regeringen samt De Radikale og Alternativet torsdag stemte for et beslutningsforslag om at ændre samtykkemodellen for organdonationen, var der noget uvant ikke fuld enighed blandt et af regeringspartierne.

For to Venstre-medlemmer, Louise Schack Elholm og Heidi Bank, stemte imod forslaget, der var stillet af Venstres sundhedsminister, Sophie Løhde.

Louise Schack Elholm oplyser til Ritzau, at Venstres folketingsgruppe var fritstillet i afstemningen, og hun kalder det i en skriftlig kommentar for "en stolt tradition i Venstre, at gruppen er fritstillet i spørgsmål af etisk karakter".

- Sophie Løhde har som sundhedsminister håndteret det rigtig godt, men spørgsmålet om organdonation er et vanskeligt etisk spørgsmål, og jeg har af etiske årsager i dette særlige tilfælde gjort brug af fritstillingen i spørgsmålet og stemt imod forslaget, hedder det fra Louise Schack Elholm i kommentaren.

Ritzau har også forsøgt at få en uddybning fra Heidi Bank, men det er endnu ikke lykkes.

Det vedtagne beslutningsforslag, der også noget uvant er stillet af regeringen selv, pålægger regeringen, at den skal fremsætte et lovforslag, der indeholder en model, hvor borgere fremover aktivt skal fravælge organdonation.

Som reglerne er i dag, skal borgere aktivt vælge at være organdonor. Det kan man, når man er fyldt 18 år.

- 28 danskere mistede sidste år livet, mens de ventede på et nyt, livgivende organ, og mere end 400 alvorligt syge står i øjeblikket på venteliste, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

- Det understreger, at vi bliver nødt til at gøre mere og noget anderledes for at sikre, at organer, som kan redde menneskeliv, ikke går tabt.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvornår regeringen venter at fremsætte lovforslaget.

Selv om alle fremover automatisk vil blive registeret som organdonorer, hvis forslaget vedtages, skal den enkelte dog ind og bekræfte, at man ønsker at være på donorlisten.

Folketingets sundhedsudvalg bad i sommeren 2022 Det Etiske Råd om at komme med en opdateret anbefaling til organdonation. Den kom i januar 2023. Dengang lød anbefalingen fra rådet, at borgerne fortsat selv aktivt skal tilvælge det, hvis de ønsker at være organdonor.

I 2023 modtog 430 patienter et eller flere organer fra danske eller udenlandske donorer. Det er det højeste antal i fem år.

