Venstre mener Støjberg er uværdig til Folketinget efter dom

Enig folketingsgruppe vil erklære tidligere partifælle uværdig til at sidde i Folketinget efter fængselsdom.

Venstre finder tidligere næstformand Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget efter en historisk fængselsdom på 60 dage i Rigsretten.

Det siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V) onsdag efter et gruppemøde på Christiansborg.

- Det er en enig folketingsgruppe, der mener, at det er uforeneligt med hvervet som folketingsmedlem at have fået en ubetinget fængselsdom.

- Man kan ikke forestille sig, at man kunne sidde i fængsel og afsone den dom, mens man sidder i Folketinget, siger Karsten Lauritzen.

Hvis et flertal i Folketinget mener, at Støjberg er uværdig, kan hun ikke længere fortsætte som folketingsmedlem.

Hvis hun ender med at ryge ud af Folketinget, er hun igen værdig til at stille op til et nyt valg, understreger Lauritzen.

Da Støjberg var udlændingeminister, adskilte hun i 2016 ulovligt asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det gjorde hun bevidst, selv om hun blev advaret af embedsmænd, fastslog den blot anden rigsret i 100 år.

Et medlem blev sidst ekskluderet i 1990, da Hugo Holm blev smidt ud efter en voldsdom.

Støjberg har selv sagt, at hun forventer at blive erklæret uværdig af et flertal.

Det er svært at stemme en tidligere kollega ud, men det er en "klar og alvorlig dom", uddyber Lauritzen.

- Det er altid svært at tage stilling til spørgsmål om værdighed i Folketinget. Og det er særligt svært, når der er tale om en tidligere kollega, så vi har haft en god og grundig drøftelse, siger Karsten Lauritzen.

Han medgiver, at Venstre har et medansvar for ulovligheden, fordi partiet sad ved magten, da det skete.

- Vi har også et medansvar her. Det er også derfor, vi har truffet den beslutning, vi har, siger Karsten Lauritzen.

Folketinget ventes 21. december at skulle stemme om Støjbergs valgbarhed, og hvis hun erklæres uværdig, mister hun sin løn allerede fra januar.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Konservative mangler endnu at tilkendegive, om de vil stemme for, at Støjberg ryger ud.

/ritzau/