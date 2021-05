Venstre: Mistanke om USA-spionage er ikke godt for venskab

Man skal spionere mod sine fjender, ikke venner, siger Venstre i sag om USA-spionage med dansk hjælp.

Venstre er ikke glad for mistanke om spionage mod allierede og venner.

Det siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) efter DR's afdækning af, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har ladet den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionere mod toppolitikere i Danmarks nabolande Sverige, Norge og Tyskland.

- Vi skal jo have et godt venskab til vores nære allierede, venner og naboer, og det er rigtig svært, hvis der er mistanke om spionage, siger han til TV2.

Søndag kunne DR berette, hvordan en undersøgelse fra 2015 viser, at NSA har spioneret mod statsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

Det er sket gennem et samarbejde med FE om aflytning via danske internetkabler.

Blandt dem, der er blevet spioneret mod, er Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

- Man skal selvfølgelig kunne spionere mod sine fjender. Men det er det her jo ikke. Det er vores venner, siger Aastrup Jensen.

Der er også kritik fra regeringens støttepartier. Enhedslisten mener, at Danmark skal undskylde over for sine naboer. SF er ligeledes kritisk.

Både forsvarsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) kan se frem til samråd i sagen.

/ritzau/