Venstre mister fire ud af fem byrådsmedlemmer på Langeland

Fire ud af fem Venstre-medlemmer af kommunalbestyrelsen på Langeland forlader partiet og bliver løsgængere.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Beslutningen er taget, lidt over en måned efter at et flertal i partiet valgte Ulrik Kølle Hansen som ny spids- og borgmesterkandidat. Han blev valgt frem for Peder Hansen, der er blandt de fire, der forlader partiet.

Med ham går Jesper Skovhus, Karina Jørgensen og Brian Dalsgaard. De kæder i en pressemeddelelse beslutningen direkte sammen med valget af den nye borgmesterkandidat.

De fire nu tidligere Venstre-medlemmer kan ikke "se sig selv i den kommende valgkamp med den retning, der nu er sat på kandidatmødet", siger Peder Hansen i pressemeddelelsen.

De vil dog ikke komme ind, hvad der konkret har ført til bruddet. Gruppen ønsker nemlig ikke, at det bliver personligt.

Ud over de fire byrådsmedlemmer forlader Steffen Uhrenholdt og Henrik Pertl bestyrelsen i Venstre på Langeland.

Bruddet kommer "helt bag på" Ulrik Kølle Hansen, fortæller han avisen.

- Vi har haft et demokratisk valg, hvor jeg blev valgt, og jeg har selv stillet op et par gange, hvor jeg har tabt, og hvor jeg har måttet indrette mig. Jeg havde en forståelse af, at sådan et valg var noget, man respekterede, siger Ulrik Kølle Hansen til Fyns Amts Avis.

Han fortæller videre, at han er "ked af det".

Efter meldingen mandag blev Venstres bestyrelse indkaldt.

Udmeldingerne fra de fire lokalpolitikere kom helt uden varsel, fortæller lokalformand Louise Bechmann til avisen.

Folk er til bestyrelsesmødet "undrende", siger hun, og det kan "både blive godt og skidt" for Venstre på Langeland.

Peder Hansen skriver ifølge Fyns Amts Avis i pressemeddelelsen, at han ikke har planer om at melde sig ind i et andet parti end Venstre.

Han uddyber, at han er "meget ked af det", men han kan "ikke leve i det her".

Peder Hansen var Venstres spidskandidat ved kommunalvalget i 2021. Her tabte han til den nuværende og også dengang siddende SF-borgmester, Tonni Hansen.

