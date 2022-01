Venstre og De Konservative vil have set på restriktioner

Efter meldinger om at ny coronavariant er mildere end tidligere, vil flere partier have set på restriktioner.

Både Venstre og De Konservative vil have en gennemgang af coronarestriktionerne. Det skriver Ekstra Bladet.

Udmeldingen kommer, efter at Statens Serum Institut har meldt ud, at risikoen for at blive indlagt med coronavarianten omikron ser ud til at være omkring halvdelen af deltavarianten.

Til Ritzau siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen:

- Vi er jo heldigvis ikke nået op på de 45.000 dagligt smittede, som var det scenarium, man frygtede, da vi indførte restriktionerne. Og når man siger, at omikron ikke er så alvorlig som delta, så står vi et godt sted.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, er enig og siger til Ekstra Bladet, at der ikke skal være "restriktioner en dag mere end nødvendigt".

Statens Serum Instituts Tyra Grove Krause sagde tidligere mandag, at omikron giver mildere forløb. Men at den stadig giver pres på sundhedsvæsnet, fordi den er så smitsom.

Mandag blev der konstateret 8801 nye tilfælde af covid-19 i Danmark, og det samlede antal af indlagte med corona steg med 61 til 770. Det højeste siden januar sidste år.

Indlagte med corona er mere ressourcekrævende, da de skal være i isolation.

- Jeg siger ikke, at alle restriktioner skal fjernes. Men vi skal kigge på, hvilke der giver mening. Kulturlivet har lidt meget under denne her nedlukning. Kan man gå på restaurant, så bør man også kunne gå i biografen.

- Og så kan det være, at nattelivet må vente et stykke tid, til det ser bedre ud, siger Per Larsen.

Restriktioner skal godkendes af Epidemiudvalget i Folketinget. Det har godkendt de nuværende restriktioner - der blandt andet tæller nedlukning af kulturlivet - indtil 17. januar.

Udvalget kan dog ifølge Per Larsen godt forkorte perioden, hvis der er flertal for det.

/ritzau/