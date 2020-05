Venstre og Radikale kritiserer plan for genåbning

Regeringen møder kritik for ikke at orientere om nye retningslinjer forud for forhandlinger om genåbningen.

Regeringens plan for genåbningen af Danmark er kommet i politisk modvind.

Kritikken kommer fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen og Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard.

Det skriver Berlingske.

Kritikken kommer efter en ændring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand under coronakrisen.

Ændringen betyder, at man nu anbefaler at holde én meters afstand i stedet for to meter.

Ifølge de to partiledere betyder det, at aftalen om genåbningen af landet er lavet på en forkert præmis.

Ifølge Morten Østergaard er der med de nye retningslinjer kommet nye muligheder for genåbningen af samfundet. Eksempelvis på kulturområdet.

Derfor kritiserer han regeringen for ikke at fortælle om de nye retningslinjer forud for forhandlingerne.

- Da vi lavede aftalen om genåbningens første fase, var aftalen, at retningslinjerne skulle være på plads inden næste fase, og alligevel skal vi sidde og overveje fint kalibreret, hvor langt vi kan gå.

- Inden der er gået 48 timer, er afstandskravet halveret, og buffeten er åbnet, siger Morten Østergaard til Berlingske.

Jakob Ellemann-Jensen kritiserer ligeledes den måde regeringen har lavet aftalen på.

Det skriver han i en skriftlig kommentar til Berlingske.

- Vi er nødt til at kunne have tillid til, at det grundlag, der bliver forhandlet på, også er det korrekte.

- Desværre er det ikke et enkeltstående tilfælde, og jeg forstår godt, at mange er forvirrede over de mange skiftende meldinger, som desværre har præget regeringens håndtering under genåbningen, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Ligledes ser partierne Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Konservative gerne, at partilederne drøfter genåbningen på ny.

Aftalen om genåbningen blev forhandlet på plads i løbet af sidste torsdag og fredag.

/ritzau/