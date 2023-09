Venstre-parlamentariker kalder CO2-afgift for tudetosset

Venstres medlem af EU-parlamentet Asger Christensen er stærkt imod partiets arbejde for en ny CO2-afgift på landbruget, som han kalder for en "tudehamrende tosset" ide.

Det siger han i et interview med Jyllands-Posten.

- Klima og CO2 kender ingen grænser. Hvis vi vil lave en afgift, skal det minimum være på EU-plan for at have en fornuftig virkning – og ikke isolere et lille land som Danmark.

- Det er tilladt at skyde sig selv i foden, men det er dumt. Rigtig dumt. Det er mit udgangspunkt.

Asger Christensen er selv stordrifts-mælkebonde med 650 malkekøer, 400 hektar tilhørende landbrugsjord, 10 fuldtidsansatte og en millionomsætning, skriver avisen.

På hans bedrift Nørupgaard har de regnet ud, at de ved en CO2-afgift på samme niveau, som industrien er blevet pålagt - 750 kroner per ton CO2 -vil betale 4,5 millioner kroner i afgift om året.

Det vil ifølge gården selv betyde et underskud på omkring to millioner kroner.

Det er dog ikke nødvendigvis dette afgiftsniveau, der vil blive pålagt landbruget.

En ekspertgruppe vil senere på året præsentere sit bud på, hvordan den nye afgift kan se ud.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har tidligere bebudet, at landbruget vil blive pålagt en afgift på deres drivhusgasudledninger.

/ritzau/