Venstre: Politi skal altid rykke ud til vold og trafikuheld

Venstre kræver, at der indføres politigaranti for udrykning på linje med behandlingsgarantien til patienter.

Borgere eller virksomheder, der har brug for politiet, skal have en garanti for, at politiet rykker ud, når de henvender sig.

Sådan lyder hovedkravet fra Venstre i forhandlingerne om en flerårig politiaftale, der forhandles i øjeblikket.

Det skriver Jyllands-Posten.

I dag rykker politiet ikke altid ud ved for eksempel trafikuheld, eller hvis virksomheder har haft indbrud.

Men det skal politiet fremover, mener Venstre. Partiet sammenligner en politigaranti med behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet.

- Har man brug for politiet, skal politiet dukke op. Har der været indbrud, vold eller et trafikuheld – helt gængse ting – så mener vi, at politiet altid skal rykke ud, siger Venstres retsordfører og fungerende formand, Inger Støjberg.

Hun har bedt regeringen udregne omkostningerne ved forslaget.

Støjberg erkender dog, at der kan være en nedre grænse - så politiet ikke skal rykke ud til eksempelvis cykeltyverier.

Venstre kræver ligeledes, at politiets responstider, der i mange kommuner er mere end et kvarter i gennemsnit, bliver væsentligt nedsat.

Derfor kritiserer Støjberg, at regeringens politiudspil vil placere flere politifolk på kontorer på nærpolitistationer, men at de nye betjente ikke skal kunne rykke ud.

I stedet foreslår Venstre, at flere betjente skal ud på patrulje.

Ifølge flere eksperter vil det være ineffektivt og dyrt, hvis politiet skal rykke ud til stort set alle henvendelser om lovovertrædelser.

- Hvis man indfører en garanti, vil det blive meget dyrt. Jeg kan simpelthen ikke se, at politiet vil være i stand til at løse den opgave, siger David Sausdal, der er politiforsker på Københavns Universitet.

Heller ikke SF tror på en garanti.

- Jeg elsker idéen om en politigaranti, men jeg tror ikke, at den er realistisk og økonomisk mulig. Det vil kræve mange, mange nye betjente, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt.

