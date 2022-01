Venstre: Regeringen har ikke gjort hjemmearbejdet i piratsag

Det er "dybt problematisk", at en formodet pirat, som blev tilbageholdt af det danske krigsskib "Esbern Snare", nu skal retsforfølges i Danmark.

Det siger partiets udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, efter at den nære fremtid for fire formodede pirater, der er tilbageholdt, er afsløret.

Det har ikke været muligt at udlevere dem til retsforfølgning i nærområdet, og tre er derfor sat fri, da de ellers skulle have været bragt til Danmark, hvis der skulle føres en straffesag. Men den sidste kommer til Danmark.

Han er torsdag på vej og vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag i dommervagten ved Københavns Byret. Det forventes, at han vil blive retsforfulgt for forsøg på manddrab på danske soldater.

- Det er dybt problematisk. Vi taler reelt om, at regeringen åbenbart ikke har gjort sit hjemmearbejde og sørget for at få lavet en aftale om retsforfølgelse lokalt.

- I stedet for kommer der nu en pirat til Danmark, siger Michael Aastrup Jensen.

Når den fjerde formodede pirat kommer til Danmark, skyldes det, at han er kommet til skade under ildkamp med danske soldater og har været indlagt på et hospital i Ghana. Det er ikke Forsvarets vurdering, at han forsvarligt kan løslades til søs.

Samtidig kan han ikke inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser løslades i nærområdet, ligesom det heller ikke har været muligt at indgå en aftale om, at han bliver i Ghana med tilstrækkelige garantier for hans fremtid.

- Regeringen ønsker på ingen måde, at de formodede pirater kommer til Danmark, men i det ene ud af de fire tilfælde var der desværre ikke andre muligheder, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

"Esbern Snare" blev i slutningen af 2021 sendt til Guineabugten for at beskytte danske skib, der sejler i bugten, som er hårdt plaget af pirateri.

Det var her, at fire formodede pirater 24. november blev tilbageholdt efter en ildkamp mod danske soldater 24. november.

Ifølge Michael Aastrup Jensen fra Venstre blev det klart lovet fra regeringen, at der skulle laves en form for aftale med et land dernede.

- Det er altså i april, at vi snakkede om det her i Folketinget. Derfor må jeg indrømme, at vi havde en forventning om, at regeringen selvfølgelig havde sørget for det siden april, siger han.

Han mener dog fortsat, at Danmarks indsats i området er rigtig:

- Men jeg må også indrømme, at vi har en lang række alvorlige spørgsmål, vi ønsker klare svar på. Det har vi også bragt op i Udenrigspolitisk Nævn, siger udenrigsordføreren.

Det præcise tidspunkt for, hvornår den formodede pirat bliver fremstillet i grundlovsforhør, bliver først fastlagt fredag morgen.

/ritzau/