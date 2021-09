Venstre: Regeringens ensomhedsudspil er løs snak

Der er for få penge, og det er for uforpligtende.

Sådan siger Venstres psykiatri- og ældreordfører, Jane Heitmann, om regeringens nye ensomhedsudspil.

- Der mangler struktur og en klar ramme, siger hun.

Regeringen har som en del at sit finanslovsudspil fremsat et forslag til, hvordan man kan komme ensomhed til livs i Danmark. I forslaget fremgår det, at regeringen vil prioritere ti millioner kroner i 2022.

Regeringen forestiller sig at lave en såkaldt ensomhedsalliance og partnerskaber med relevante organisationer, kommuner og andre, der kan spille en rolle.

Ifølge Jane Heitmann er det godt, at regeringen nu er kommet med et udspil, men udtrykker bekymring og efterspørger en mere konkret handlingsplan.

- Det, der er lagt op til, er lidt løst beskrevet med, at man vil lave nogle partnerskaber. Og partnerskaber kan være rigtig fint, men det er jo langt fra nok, hvis man vitterlig har et ærligt og oprigtigt ønske om at ingen skal være ensomme i Danmark.

- Vi ønsker at regeringen tager initiativ til en "National strategi mod ensomhed" med inspiration i den engelske model og fremgangsmåde, hvor man har anerkendt ensomhed som en sundhedsudfordring, siger hun.

I rapporten "Ensomhed i Danmark - analyse af befolkningsdata" af Defactum fra slutningen af 2020, fremgår det at 380.000 danskere i begyndelsen af 2017 var alvorligt ensomme, hvoraf 55.000 var 65 år eller ældre.

Jane Heitmann peger på forskning som et vigtigt redskab til at komme ensomhed i Danmark til livs.

- Der skal fremsættes nogle klare konkrete mål, og så skal der kobles forskning på den nationale ensomhedsstrategi.

- Så vi kan se, om det, vi gør, og det vi skal gøre i fremtiden, rent faktisk virker. Ellers ender det bare i løs snak, siger hun.

Venstre vil ligesom regeringen afsætte ti millioner kroner, men ifølge Jane Heitmann skal beløbet alene gå til forarbejdet, som skal kvalificere selve strategien.

Tal fra Sundhedsstyrelsen peger ifølge Ældresagen på, at ensomhed koster samfundet mere end otte milliarder kroner årligt i form af øget sygefravær, øget ledighed og øgede sygehusudgifter.

- Vi skal ensomheden til livs med en målrettet strategi. Helt ærligt, så har både unge og ældre ensomme fortjent meget mere end blot tomme ord, der løber ud i sandet, siger Jane Heitmann.

