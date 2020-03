Venstre: S angriber tradition for neutrale embedsmænd

Efter Finansministeriets pressechefs afgang ser Venstre nyt bevis for et angreb på neutrale embedsmænd.

Venstre og Liberal Alliance mener, at nu forhenværende pressechef i Finansministeriet Sigga Nolsøes afgang er nyt belæg for, at Socialdemokratiet er ved at politisere det ellers traditionelt neutrale embedsværk

Siden Berlingske i november skrev, at syv ud af på det tidspunkt ni nyudnævnte pressechefer i ministerier havde en socialdemokratisk baggrund eller relation til nye ministre, har Venstre angrebet det.

- Det står efterhånden klart, at regeringen er i gang med et systematisk opgør med den danske tradition for neutrale embedsmænd, mens man påstår det modsatte i offentligheden.

- Det er endnu et kapitel i den magtfuldkommenhed, som regeringen har som arbejdsmetode.

- Det er på tide, at statsministeren husker, at Danmark har en etpartiregering - ikke et etpartisystem, skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, i en kommentar.

Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen, vil have Finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd i sagen.

- Det er meget opsigtsvækkende, at Mette Frederiksens (statsminister Mette Frederiksen (S) red.) regering har indført et regime, hvor man ikke kan være en partineutral kommunikationschef i Finansministeriet.

- Nu har vi for første gang fået en af de afgåede chefers ord for, at hun har haft det svært i jobbet, fordi hun ikke er socialdemokrat. Det ser meget alvorligt ud for Nicolai Wammen det her, skriver han i en kommentar.

Mens særlige rådgivere er tæt knyttet til en minister og en ministers politik, ses pressechefer traditionelt mere som neutrale embedsfolk, der da også er ansat under de respektive departementer.

Derfor er det blevet set som problematisk, hvis valget af pressechefer er eller kan være politisk motiveret.

I december indkaldte et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance statsminister Mette Frederiksen (S) til en forespørgselsdebat i Folketinget om sagen.

Den skulle være afholdt sidst i februar, men blev udskudt på grund af, at Mette Frederiksen (S) havde budgetforhandlinger i EU.

Da statsministeren blev indkaldt til debatten i december sagde Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, til Ritzau:

- Folketinget er i sin gode ret til at indkalde til en sådan forespørgselsdebat, og så møder statsministeren op og tager den diskussion.

- Men jeg synes, det er et ærgerligt udtryk for mistillid til de departementschefer, der har stået for ansættelserne af pressecheferne, at man på den måde ikke vil tro på, at det er rigtigt, når de faktisk selv har redegjort for, at ansættelserne selvfølgelig er sket helt efter bogen.

/ritzau/