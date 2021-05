Venstre satser på flere grønne biler i infrastrukturudspil

Venstre vil afsætte 110 milliarder kroner til motorveje og en grøn omstilling af den tunge trafik.

I et udspil til en ny infrastrukturplan sætter Venstre sin lid til, at der i 2030 kører mindst 1 million grønne biler rundt på de danske veje.

Derfor skal der ifølge partiet afsættes 110 milliarder kroner, som blandt andet skal finansiere en ny midtjysk motorvej.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen giver i den forbindelse ikke meget for idéen om, at den kollektive trafik skal prioriteres, hvis man vil nå klimamålene.

- Det er en gammeldags måde at se det på, hvis man tror, at grønne biler ikke kan køre på vejene, siger han.

- Fremtidens transport er grøn, men der er brug for veje, som den kan køre på.

Partiet giver i udspillet også udtryk for, at der skal investeres stort i grønne ladestationer rundt om i landet.

Ifølge Venstre skal der desuden afsættes flere penge til den tunge transports grønne omstilling.

- Vi mener ikke, at regeringens udspil er ambitiøst nok på det her område. Derfor vil vi afsætte 1,2 milliarder kroner mere.

Venstre ønsker blandt andet, at tankning af biogas, el og brint til lastbiler tænkes ind i infrastrukturforhandlingerne.

- Det er i det hele taget vigtigt at finde en balance mellem at sikre en bedre fremkommelighed, samtidig med at vi har grønne ambitioner, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Derudover har Venstre også lagt op til, at der skal afsættes flere penge til ekstra støjbekæmpelse og flere andre regionale projekter.

Samlet set bruges der fire milliarder kroner mere i Venstres udspil, end der gør i regeringens.

- Vi er landet på 110 milliarder kroner, fordi der er nogle ekstra prioriteter, som vi skal sætte ind over for, når det kommer til infrastrukturen.

- Vi har taget forslaget om en jernbane henunder Vejle Fjord-broen ud af regeringens udspil, og så har vi tilføjet flere milliarder til den tunge transport, lyder det.

/ritzau/