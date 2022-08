Venstre savner udspil og finansiering før psykiatriforhandlinger

Onsdag begynder forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien. Det foregår hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Allerede inden forhandlingerne ser Venstre et stort advarselssignal.

- Vi har ikke set noget udspil fra regeringen, andet end det vi kan læse i avisen. Og så er jeg noget bekymret over, at når jeg så læser avisen kan se, at der ikke lægges op til, at vi skal drøfte økonomi, siger sundhedsordfører Martin Geertsen på vej ind til forhandlingerne.

Han frygter derfor, at det "ender i det rene snak".

Martin Geertsen fortæller videre, at Venstre tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg på 37 punkter til forhandlingerne.

Men særligt børn og unges psykiske helbred er han "dybt bekymret over".

- Behandlingspsykiatrien skal løftes, så man kan overholde udrednings- og behandlingsgarantien rundt omkring i regionerne.

- Men vi bliver også nødt til - hvis jeg må sige det lidt firkantet - at sætte en prop i. Det handler om, at forebyggelsen derude hvor børnene er, skal styrkes, siger Venstre-ordføreren.

Også tidspunktet for forhandlingerne er Venstre utilfreds med.

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til psykiatrien kom i januar. Derfor har "regeringen haft alle muligheder til at indkalde til forhandlinger", mener Venstre.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at regeringen har siddet på hænderne så længe, og jo nærmest er på vej til at tage psykiatrien som gidsel, fordi en tiårsplan, som regeringen gik til valg på, først skal forhandles nu, siger psykiatriordfører Jane Heitmann.

Tiårsplanen indgår i regeringens forståelsespapir, der er udarbejdet med blandt andre støttepartiet Enhedslisten.

Psykiatriordfører Pernille Skipper (EL) kalder psykiatrien for "et af Enhedslistens største indsatsområder". Hun ærgrer sig derfor over tidspunktet for forhandlingerne.

- Det var ikke det her, der var planen, for at være helt ærlig, siger hun.

Pernille Skipper mener dog heller ikke, at hele arbejdet med planen nødvendigvis skal gøres nu og her.

- Det, som vi skal sørge for, er, at det er en sammenhængende plan. Det er også det, som alle organisationer råber på nu. Og så skal det være en forpligtelse hen over de ti år til at levere på det.

Før forhandlingerne lød det fra Enhedslisten, at partiet blandt andet ønsker at afsætte 100 millioner kroner om året på forskning i psykiatrien.

Pengene skal bruges til at rette op på den skævhed, der ifølge partiet er mellem psykiske og fysiske sygdomme.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ikke udtalt sig på vej ind til forhandlingerne, der startede klokken 9.30.

