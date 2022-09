Venstre sniger sig foran Konservative i tæt Voxmeter-måling

Efter konservativ dominans er de to største blå partier igen stort set lige. Løkke er under spærregrænsen.

Der er stort set dødt løb mellem Venstre og De Konservative i den seneste politiske meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau. Det samme er tilfældet mellem rød og blå blok i Folketinget.

Venstre står i målingen mandag med en tilslutning på 13,9 procent til at blive det største parti i den blå blok, mens De Konservative endnu en gang falder tilbage og lander på 13,6 procent af stemmerne.

For begge partiers vedkommende gælder det dog, at der er en statistisk usikkerhed på 2,1 procentpoint, så derfor er det i realiteten umuligt at sige, hvilket parti der er størst.

De Konservative stod for fire uger siden til at få 16,5 procent af stemmerne, mens Venstre dengang lå på 11,0 procents tilslutning.

Det var lige omkring tidspunktet, hvor De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, havde annonceret, at han ligesom Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen gik efter at blive statsminister efter næste folketingsvalg, som ventes udskrevet snart.

Siden dengang har Søren Pape Poulsens privatliv været stillet til offentlig skue med flere eksempler på, at hans ægtefælle, Josue Medina Vasquez Poulsen, har givet usande oplysninger, som partiformanden har videreformidlet.

Det kulminerede onsdag i sidste uge, da Søren Pape Poulsen skrev på Facebook, at han og Josue Medina Vasquez Poulsen går fra hinanden.

Voxmeter-målingen er foretaget i perioden 12. september til og med 18. september blandt 1001 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

I Voxmeter-målingen ligger tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, under spærregrænsen på 2,0 procent.

Moderaterne opnår tilslutning fra 1,8 procent af de adspurgte.

Blå blok står til at få 89 mandater, mens rød blok står til 86 mandater.

Herudover er fire oversøiske mandater, to fra Grønland og det samme antal fra Færøerne, repræsenteret i Folketinget.

/ritzau/