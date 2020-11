Venstre støtter kommissionsundersøgelse i minksagen

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) fortæller, at Venstre bakker op om at nedsætte en kommission i minksagen.

Venstre har lagt sig fast på, at partiet støtter en egentlig kommissionsundersøgelse af forløbet, hvor regeringen gav en ulovlig ordre til at aflive alle mink i Danmark.

Det siger V-formand Jakob Ellemann-Jensen til Politiken.

Han beskylder regeringens støttepartier for hykleri, når de tøver med at nedsætte en kommission.

Ellemanns utilfredshed skyldes, at støttepartierne sammen med regeringen kort efter folketingsvalget sidste år nedsatte Instrukskommissionen, der ser på daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks om at adskille visse asylpar.

- Det er derfor, det er hykleri, når det nye flertal så siger, at vi synes ikke, der skal nedsættes en kommission, når der er nogle her, som står og tilstår, at "ja, vi kørte over for rødt, men vi vidste ikke, at der var rødt", siger han.

Jakob Ellemann-Jensen svarer "ja" til Politikens spørgsmål om, hvorvidt han ønsker en kommission.

I sidste uge havde Venstre ikke lagt sig fast på, hvilken type undersøgelse partiet ønskede.

En kommissionsundersøgelse er mere vidtgående og typisk dyrere end eksempelvis en advokatundersøgelse.

Det skyldes, at en kommission - som det også er sket med Instrukskommissionen - kan indkalde vidner til afhøring. De har pligt til at komme og udtale sig.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har også erklæret, at de ønsker en kommissionsundersøgelse af minkforløbet.

Det samme har De Konservative tidligere gjort.

- Nu er der tale om et lovbrud, og så giver det mening at undersøge det med en kommissionsundersøgelse.

- Udfordringen er, at det tager lang tid, men jeg tror på, at det er vigtigere at være grundig end at være hurtig, sagde gruppeformand Mai Mercado (K) i sidste uge ifølge Politiken.

Det kræver et flertal i Folketinget at få nedsat en kommission, og regeringen kan også selv vælge at gøre det.

/ritzau/