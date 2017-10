Venstre: Svært at få bedre aftale om Europol

Det er surrealistisk, at DF kræver ny aftale om Europol, mener V-retsordfører Preben Bang Henriksen.

Det bliver meget svært at sikre danske politibetjente bedre adgang til databaserne i Europol, selv om regeringen vil gøre sit bedste.

Det mener Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Dansk Folkeparti kræver, at regeringen sikrer betjente bedre adgang til at søge i det europæiske politisamarbejde, Europol.

- Det er fuldstændig surrealistisk. Først sørger Dansk Folkeparti for et nej ved folkeafstemningen om retsforbeholdet. Og et nej til, at politiet får umiddelbar adgang til Europols databaser, siger Preben Bang Henriksen.

- Bagefter kræver man dette. Jeg er bare nødt til at sige: Det kunne være gjort meget nemmere.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, siger til Jyllands-Posten:

- Umiddelbart ser det ud til, at regeringen skal på banen igen i forhold til EU for at sikre, at vi får den mobiladgang eller for at opjustere antallet af personer, der kan foretage mobile søgninger.

Rigspolitiet vurderer, at flere tusinde betjente vil gå glip af mobil søgeadgang til Europol. Det fremgår af Rigspolitiets redegørelse til Folketinget. Heraf fremgår det, at en præcis vurdering er vanskelig.

Spørgsmål: Kan vi få en bedre aftale, end regeringen fik med EU efter et år om adgang til Europol?

- Jeg har helt klart det indtryk, at regeringens aftale med EU år var det bedste, vi kunne få, siger Preben Bang Henriksen.

- Men jeg kender regeringen så godt, at er der overhovedet noget, man kan gøre bedre, så vil man gøre det. For det er vigtigt, at vi har direkte søgeadgang om kriminelle i databaserne.

Som advokat hæfter han sig ved, at betjente ikke straks i Europol kan søge udlændinge, som tilbageholdes. Det tager tid, når opkaldet skal gå gennem en medarbejder i Europol, mener Preben Bang Henriksen

/ritzau/