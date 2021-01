Venstre tygger på advokatvurdering af rigsretssag mod Støjberg

Et flertal i Folketinget er stadig uafklaret om, hvad de tænker om en rigsretssag mod Venstres Inger Støjberg.

Efter to advokater onsdag har afleveret deres vurdering af grundlaget for at rejse en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Folketinget vil Venstre nu gøre sin stilling op på et gruppemøde.

Det oplyser Preben Bang Henriksen (V). Han var Venstre repræsentant ved onsdagens møde i et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen, hvor de to advokater fremlagde deres vurdering.

- Vi har noteret advokaternes holdning, der dog ikke efterlod meget om, hvordan strafferettens principper om blandt andet "uskyldsformodning" vil påvirke en rigsretssag.

- Derfor vil vi nu på et gruppemøde foretage en afvejning af alle de foreliggende udtalelser, skriver Preben Bang Henriksen i en sms.

Han oplyser videre, at Venstre har et gruppemøde i næste uge.

Dermed er der fortsat et flertal i Folketinget, der ikke har gjort op med sig selv, om der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Socialdemokratiet og De Konservative mangler nemlig også at gøre op, hvad de vil anbefale.

De tre partier tilsammen har over 90 mandater og udgør dermed et flertal i Folketinget.

Årsagen til, at det drøftes, om der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg, er en delberetning fra Instrukskommissionen.

Den har behandlet forløbet om en instruks, som i februar 2016 blev udstedt, da Støjberg var af udlændinge- og integrationsminister. .

Instruksen fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Kommissionen konkluderede, at Støjberg var vidende og advaret om, at en adskillelse af alle asylpar ville være i strid med loven.

Det er dog ikke fundet bevist, at Støjberg "direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven".

Kommissionen fandt også, at Støjberg ved flere lejligheder har vildledt Folketinget i sagen.

/ritzau/