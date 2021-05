Venstre: Vaccine-genovervejelse kom som lyn fra klar himmel

Det overrasker Venstres sundhedsordfører, at regeringen beder Sundhedsstyrelsen genoverveje droppede vacciner.

Da Sundhedsstyrelsen fravalgte vacciner fra Johnson Johnson og AstraZeneca, understregede sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at det var en beslutning, der lå hos fagkundskaben.

Derfor undrer det Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, at ministeren nu har bedt styrelsen genoverveje sin beslutning.

- Meldingen fra sundhedsministeren kom som et lyn fra en klar himmel.

- Det er svært at finde ud af, hvad der konkret har udløst den genovervejelse, siger Martin Geertsen.

- Men er der kommet ny data, der viser, at det sundhedsfagligt kan betale sig at tage vaccinerne ind i programmet igen, så skal man selvfølgelig kigge på det.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har på Twitter skrevet, at regeringens beslutning giver "dyb undren" og er udtryk for en "zig-zag-kurs".

Så langt går Martin Geertsen ikke. Han håber dog, at Sundhedsstyrelsen tager et bredere perspektiv på argumenterne for og imod at bruge vaccinerne, end da de blev droppet.

- Hvis man skal genoverveje, så kunne man tage det med i overvejelserne, hvad der er for nogle omkostninger ved ikke at have dem med.

- Der er fortsat restriktioner og mistrivsel, så længe vaccinerne ikke er fuldt udrullet, siger han.

I sin første beslutning kiggede Sundhedsstyrelsen kun på, hvad risici ved vaccinerne er i forhold til risici ved at forlænge vaccinationsprogrammet.

Martin Geertsen understreger, at han mener, beslutningen ligger godt hos styrelsen.

- Det er fint, at afgørelser om vacciner og vaccinationsplanen ligger hos sundhedsmyndighederne. For ellers skal vi også til at skændes om, hvem der skal have hvilke vacciner og i hvilken rækkefølge.

- Men det er jo ikke uvant for dem at tage proportionalitetshensyn og kigge bredere end bare den rene sundhedsafvejning.

Adspurgt om, hvorvidt det er politisk pres at bede styrelsen om at "genoverveje" sin beslutning, siger Martin Geertsen:

- Jamen jeg spurgte også, hvad det er, der har udløst denne her beslutning. For jeg synes ikke, det står så lysende klart.

- Men der kan være nye data, jeg ikke er bekendt med.

