Venstre vælger Lose som Støjbergs afløser

Stephanie Lose er søndag blev valgt som næstformand i Venstre uden modkandidat.

På et ekstraordinært landsmøde har partiet Venstres medlemmer søndag valgt Stephanie Lose som ny næstformand for partiet.

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark, blev valgt enstemmigt. Der var ingen modkandidat.

Posten som næstformand blev ledig, da Inger Støjberg valgte at trække sig mellem jul og nytår.

Det gjorde hun efter et sammenstød med formand Jakob Ellemann-Jensen, der endte med, at formanden bad sin næstformand om at træde tilbage.

I sin tale til landsmødet sagde Lose, at kommentatorer måske ville kalde hende for kedelig. Og det var ifølge Lose selv "helt okay."

/ritzau/