Venstre: Vi står 100 procent ved Landbrugspakken

Venstre, der indførte Landbrugspakken, står fortsat helt bag den, selv om kvælstofreduktion halter.

En ny rapport fra Miljøministeriet vurderer ikke, at målene fra Landbrugspakken omkring kvælstofreduktion kan nås.

Venstre, der indførte Landbrugspakken i 2015, står dog fortsat helt på mål for den.

En afgørende del af Landbrugspakken er, at landbruget fik lov til at gøde mere, hvis det selv fandt måder samlet at reducere udledningen af kvælstof - såkaldte kollektive virkemidler - med samlet 2450 ton kvælstof i 2021.

Miljøministeriet vurderer, at landbruget maksimalt vil nå 62 procent af det.

- I Venstre kan vi helt stå på mål for den gode landbrugspakke, vi har lavet. Nu er der kommet en rapport, som er en midtvejsevaluering. På et noget usikkert grundlag gætter den på, at vi måske ikke helt når i mål.

- De aftaler, der er lavet, og de mål, der er sat, dem skal vi selvfølgeligt nå. Det vi siger, er, at der nu skal gang i godkendelserne af de minivådområder, der er ansøgt om.

- Det kan bringe os et godt stykke af vejen. Og så skal vi nu have nogle møder, hvor vi kan drøfte, hvordan vi kommer endnu tættere, siger Venstres fødevare- og landbrugsordfører Erling Bonnesen.

Han mener, det er for tidligt at tale om, om der skal mere tvang og mindre frivillighed over for landbruget.

- Når jeg er ude og snakke med landmændene, så oplever jeg, at de meget gerne vil hjælpe til. Og det er bedst, at det tager afsæt i frivillig basis. Og der er jo også indsendt mange ansøgninger, siger Erling Bonnesen.

Landbrug Fødevarer mener, at fredagens rapport fra Miljøministeriet samlet viser, at Landbrugspakken virker, og at kritikken "bør forstumme".

- Så kan det godt være, at vi er langt fra mål med de kollektive virkemidler, fordi myndighederne har været længe om at sætte dem i værk. Men her må vi som altid svare, at landmænd gør alt, hvad de kan.

- Bøvlet bureaukrati, kringlede regler og it-problemer spænder ben for os. Heldigvis oplever vi konstruktiv tilgang fra ministerie og kommuner, og med den in mente tror vi på, at vi når i mål, skriver Anders Panum, viceområdedirektør i Landbrug Fødevarer, i en kommentar.

/ritzau/