Venstre vil ældres mistrivsel til livs efter coronanedlukning

Der skal sættes gang i aktiviteter og aflastning for ældre og pårørende efter coronanedlukning, mener Venstre.

Coronakrisen og den medfølgende nedlukning har været hård for mange borgere i Danmark. Ikke mindst mange ældre og deres pårørende, som ikke har haft samme muligheder for besøg og social kontakt som tidligere.

Men det skal der laves om på, mener Venstre, som vil i gang med at løfte aktivitetsniveau og trivsel hos både ældre og pårørende.

- De er tynget af mistrivsel og ensomhed. Derfor er der brug for, at vi skal bidrage og iværksætte en fokuseret indsats, nu hvor ældre på plejehjem er vaccinerede, smittetallene ser gode ud, og vi i det hele taget går mod lysere tider, siger ældreordfører Jane Heitmann (V).

Konkret ønsker Venstre, at der skal gives støtte til de pårørende, som har gået derhjemme og passet en dement ægtefælle i alle døgnets 24 timer af coronaåret.

De omkring 25.000 demente, der bor alene, skal have besøg af en demenskoordinator, som kan finde ud af, hvilke konsekvenser coronakrisen har haft for dem psykisk og fysisk.

Og så skal der igangsættes initiativer for at få de plejehjemsbeboere, som er i stand til at komme udenfor og bevæge sig, ud og cykle eller danse for at få gang i kroppen igen.

- Hvis man kigger på de hjemmeboende demente, så ved vi faktisk ikke rigtig, hvordan de har det.

- Der har ikke været nogen aktivitetstilbud eller dagtilbud det sidste år, og det betyder, at der er en stor gruppe hjemmeboende, demente ældre, som faktisk har kunnet gå under radaren, siger ældreordføreren.

Flere af værktøjerne er allerede en del af værktøjskassen på ældreområdet, og Jane Heitmann siger da også, at nogle af dem formentlig vil blive taget i brug lige så stille, i takt med at samfundet åbner mere og mere op.

For Venstre kan det dog ikke gå hurtigt nok, for udfordringerne er "massive" og af en størrelse, som ikke er set før. Derudover skal indsatsen understøttes med endnu flere hænder, siger Jane Heitmann.

- Der er jo i dag allerede aflastningstilbud. Det, der er afgørende, er, at de nu kommer i spil. Så man for eksempel som pårørende har mulighed for at få en formiddag eller eftermiddag fri.

Venstre ønsker at afsætte 200 millioner kroner til at gennemføre forslagene. Midlerne er finansieret inden for den velfærdspulje på 1,7 milliarder kroner, der er afsat i partiets udspil til finanslovsprioriteter for 2021.

