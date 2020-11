Venstre vil bruge fem milliarder på at udtage landbrugsjord

Venstre vil trække nogle de mest klimabelastende landbrugsjorde ud af produktionen, siger Ellemann.

Venstre vil skrue op for klimaforskningen og samtidig tage nogle af de mest klimabelastende landbrugsjorde ud af produktionen.

Det siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen i sin landsmødetale lørdag.

Her præsenterer V-formanden to initiativer, som skal hjælpe på den grønne omstilling.

Det ene gælder landbruget, som partierne på Christiansborg snart skal forhandle om. Det skulle være sket i efteråret, men regeringen har udskudt forhandlingerne til begyndelsen af det nye år.

Venstre foreslår at hjælpe landbruget med at afvikle den landbrugsjord, der går hårdest ud over miljøet:

- Venstre er klar til at trække nogle de mest klimabelastende landbrugsjorde ud af produktionen. Det vil være til gavn for klimaet og for vores vandmiljø, siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer:

- Det er også et forslag, som et usædvanligt makkerskab mellem landbruget og Danmarks Naturfredningsforening oprindeligt præsenterede for mig, mens jeg var Miljø- og Fødevareminister, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre foreslår konkret at bruge fem milliarder kroner på tiltaget.

- Det får os ikke i mål med alle de klimabelastende jorde. Men vi kommer en del af vejen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han præsenterer ikke en finansieringsmodel for forslaget i sin tale.

Ud over at betale for at udtage landbrugsjord vil Venstre desuden fremme forskning i grøn teknologi.

Partiet har tidligere foreslået at gøre virksomhedernes forskningsfradrag på 130 procent permanent. Nu foreslår Ellemann desuden at man fremover reserverer to tredjedele af stigningen i det offentlige forskningsbudget til grøn forskning hvert år frem mod 2030.

- Det vil betyde, at vi hver eneste år afsætter flere penge til grøn forskning i takt med, at samfundet bliver rigere. Så vi i 2030 samlet set bruger 2,1 milliarder kroner mere på grøn forskning, end vi gør i år, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han understreger, at Venstre står bag målene om klimaneutralitet i 2050 og 70 procent reduktion i drivhusgasserne i 2030.

Venstre bakker desuden op om en skattereform med CO2-afgift:

- Store dele af dansk erhvervsliv er ikke bare klar. De er i fuld gang. Fordi de ved, at en grøn omstilling godt kan gå hånd i hånd med en sort bundlinje.

- I Venstre bakker vi derfor op om en grøn skattereform. Så vi lægger afgift på CO2, men samtidig letter skatten, så forbrugere og virksomheder har råd til at følge med. Det er sådan, vi får ny grøn teknologi ud i samfundet. Det er sådan, vi sikrer en markedsdrevet grøn omstilling, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Danmarks Naturfredningsforening roser Venstre for "stærke ambitioner på både klimaets og naturens vegne".

Foreningen glæder sig især over, at Venstre vil afsætte fem milliarder kroner til udtagning af klimabelastende landbrugsjord.

- Det er simpelthen det væsentligste initiativ til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, skabe plads til naturen og reducere kvælstofudledningen til vores havnatur, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Hun håber derfor, at regeringen lytter med og vil følge Venstres udspil på området.

På finansloven sidste år blev der afsat to milliarder kroner til at udtage lavbundsjord i perioden 2020-2029.

/ritzau/