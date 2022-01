Venstre vil fjerne restriktioner - Enhedslisten vil vente

Statsminister Mette Frederiksen udtalte mandag, at det er tid til at se på coronarestriktionerne.

Står det til Venstre, skal mange af de nuværende restriktioner rulles tilbage. Og gerne i en fart.

Det siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V), efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag åbnede for, at det er tid til at genoverveje restriktionerne.

Geertsen vil af med mundbind og coronapas eksempelvis.

- Hvis der ligger i det, statsministeren siger, at vi skal tilbage til det Danmark, vi kender, og til en normal tilværelse, så er jeg helt enig.

- Der er meget lave indlæggelsestal i øjeblikket, især i forhold til intensiv, som er det, man holder øje med.

- Så vi skal til at få rullet mange af de restriktioner, der er, tilbage. Lovgivningsmæssigt siger epidemiloven, at man kan have restriktioner, hvis der er samfundskritiske funktioner, der er truet.

- Sundhedsvæsnet er ikke presset af corona, så jeg synes, vi skal tilbage til en normal tilværelse, siger Geertsen.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener dog, at man skal vente til månedens udgang, før man tager stilling til restriktionerne.

- Vi skal fastholde den plan, vi har lagt indtil videre, hvor restriktionerne løber frem til 31. januar. Og det er, fordi vi stadig ser et højt antal smittede.

- Det kan vi også se på antallet af indlagte. Men heldigvis ikke på intensiv. Så det tyder på, at det er mildere forløb, men der er fortsat folk, der bliver indlagt.

- Så for at undgå en alt for stor belastning af sundhedsvæsnet er det fornuftigt, at vi i et par uger endnu kører videre. Og så er det klart, at så skal vi revurdere efterfølgende, siger Hvelplund.

Ifølge Geertsen er det efterhånden svært at se corona som samfundskritisk.

- Det er svært at argumentere for, at corona er en samfundskritisk sygdom, når den ikke truer samfundskritiske funktioner.

- Så hvis der er et flertal for det, kan vi hurtigt komme af med mundbind og komme af med at skulle tjekke hinanden med coronapas og de andre restriktioner, siger han.

Mandag sagde Mette Frederiksen blandt andet til Ekstra Bladet, at der ikke er den sammenhæng mellem smitte og antal indlagte med coronavirus, som "der var engang".

Hun konstaterede, at det kan se ud til, at kurven er knækket, hvad angår de indlagte på intensiv.

- Og så er vi selvfølgelig et sted og i en situation, hvor vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange af tilbage, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget. Det er i hvert fald det, som vi gør i regeringen lige nu, sagde hun.

/ritzau/