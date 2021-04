Venstre vil fordoble investorfradraget for mindre virksomheder

Venstre vil fordoble investorfradraget for at gøre investeringer i små og mellemstore virksomheder attraktive.

Det skal være billigere at investere, hvis man investerer i danske iværksættere - og så skal man kunne sætte flere penge ind på sin aktiesparekonto.

Det mener Venstre, der mandag spiller ud med en række nye forslag, der skal understøtte danske startups og investorer.

Klimaordfører for Venstre og iværksætter Tommy Ahlers mener, at danske virksomheder og startups alt for ofte ender i udlandet, når de skal rejse penge.

- Når man kigger helt overordnet på danske iværksættere, så har de for svært ved at rejse penge. Der er ikke nok risikovillig kapital til stede i det danske samfund.

- Hvis man kigger på Sverige, klarer iværksættere sig bedre der, fordi de har bedre adgang til risikovillig kapital, siger han.

Helt konkret foreslår Venstre, at man genindfører den tidligere plan for investorfradraget, der efter 2023 skulle stige fra 400.000 kroner til 800.000 kroner.

Fradraget gælder investeringer i små og mellemstore virksomheder, men stigningen blev sløjfet, da Socialdemokratiet fik regeringsmagten.

- Vi vil gerne gøre noget for, at de, der investerer rigtig meget i forskning og iværksættere, får lidt ekstra skattekredit, siger Tommy Ahlers.

Men det er ikke kun de store investorer, der skal have forbedrede vilkår med udspillet fra Venstre. 2020 bød ifølge mediet Finans på den største tilvækst i private investorer i årevis - og stigningen er accelereret ind 2021.

80.000 oprettede en aktiesparekonto i 2020, og samlet har 130.000 danskere nu en konto - Tommy Ahlers hæfter sig ved den kraftige vækst i ordningen.

- Vi kan se, at hvis vi udvider den, så den kan dække et endnu større beløb, så tror vi også, at den bliver endnu mere succesfuld, siger Tommy Ahlers.

Derfor foreslår Venstre, at aktiesparekontoen skal fordobles fra 100.000 kroner.

Man kan oprette én aktiesparekonto per person og for nuværende indskyde op til 100.000 kroner. Pengene kan kun investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser.

Én gang om året opgøres det, om man har tjent penge på investeringerne.

Hvis man har tjent penge, beskattes de med 17 procent, hvilket er mindre end de typiske 27 procent, man betaler af de første 56.500 kroner, man tjener på aktier. Banken trækker automatisk skatten.

Er der i et år tab på kontoen, omregnes det til en "negativ skat", der senere kan modregnes i skattebetalingerne.

