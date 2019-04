Venstre vil forhøje dummebøder for ikke at nå EU-klimamål

Op til valget til Europa-Parlamentet fremlægger V forslag om at forhøje bøder til lande, der ikke når EU-krav.

Det er i dag alt for let at smøle med klimaindsatsen i EU. Fremover skal lande, der ikke når deres klimamål, mødes med bøder, der er så høje, at de gør ondt.

Det mener Venstre op til valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

I et debatindlæg i Politiken onsdag fremlægger partiets spidskandidat, Morten Løkkegaard, en række forslag til en mere ambitiøs europæisk klimaindsats.

Et af dem er, at det skal have "mærkbare konsekvenser at udlede mere end aftalt" af drivhusgasser.

Derfor ønsker Løkkegaard en fordobling af de allerede betragtelige bøder, der er aftalt i EU-systemet.

- Allerede i dag køber EU CO2-kvoter og giver en bøde på otte procent oveni, hvis ikke man lever op til EU's målsætninger, siger Løkkegaard til Ritzau.

- De bøder skal nok strammes op, for at man forstår alvoren i det. Det kunne være 15 procent for eksempel, og det kalder jeg - lidt friskt - dummebøder.

En række lande – dog ikke Danmark – har allerede problemer med at leve op til kravene. Og de problemer ventes kun at blive større i de kommende år, siger eksperter.

Bag EU's klimapolitik ligger et ønske om at være et mønsterområde globalt.

Foreløbig er der et mål om at sænke udledningen med 20 procent fra 1990 til 2020.

En del af den mindskede udledning skal opnås i for eksempel industrien, der er blevet pålagt at købe kvoter for CO2-udledning - håbet er, at markedet vil regulere sig selv.

Men i resten af samfundet, for eksempel i forbindelse med transport, landbrug og energiforbrug til bygninger, har landene sagt ja til målsætningerne.

Hvis de ikke når de mål år for år, går EU ud og køber kvoter til dem – og pålægger dem ved samme lejlighed en bøde på 8 procent af beløbet.

Sidste år kom det frem i irske aviser, at Irland stod til at udlede så meget mere CO2 end aftalt, at landet kunne blive nødt til at indkøbe kvoter for op mod 4,5 milliarder kroner og få en bøde på cirka 350 millioner kroner.

Den slags bøder vil Venstre nu have fordoblet.

Ifølge Politikens oplysninger har lige nu blandt andet Belgien, Luxembourg, Østrig og Tyskland problemer med at nå deres forpligtelser.

Løkkegaard mener, at forslaget er nødvendigt.

- I dag vil 15 ud af 28 lande ikke nå 2020-målene. Der er lang vej igen, og det er den alvor, som vi er nødt til at komme ind i, siger han til Ritzau.

/ritzau/