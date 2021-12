Der skal afsættes flere penge, så udenlandske læger hurtigere kan blive godkendt til at arbejde i Danmark.

Venstre vil forkorte sagsbehandling for udenlandske læger

Venstre opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om, hvordan udenlandske læger kan vente i kortere tid på at blive godkendt til at arbejde i Danmark.

Det siger partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen.

- Jeg synes godt nok, at regeringen sidder på hænderne. Vi ved, at der kan gå 33 måneder, før læger bare får påbegyndt deres sag, og vi har bedt regeringen om at speede processen op, men der sker ingenting, siger han i en skriftlig kommentar.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal godkende udenlandske læger. Men sagsbehandlingen trækker ud, fordi der har været en stor stigning i ansøgninger, og ressourcerne ikke er fulgt med.

Det har enhedschef for autorisation og EU-sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed Mikkel Friberg oplyst til TV 2.

Martin Geertsen mener, at det er uholdbart, at ventetiden er lang med det nuværende pres på sundhedsvæsenet.

- Lige nu bliver mange operationer aflyst på hospitaler rundt omkring i landet og generelt oplever danskere, at der er stor lægemangel, siger han.

Venstre vil afsætte flere ressourcer til sagsbehandlingen ved at bruge en del af det beløb på 1,5 milliarder kroner, som partiet har afsat til en velfærdspulje i dets forslag til finansloven.

Partiet har ikke lagt sig fast på et konkret beløb. Men Venstre skriver i en skriftlig kommentar, at man vil bruge det nødvendige.

På et åbent samråd 23. november lagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) op til at bruge 1,5 millioner kroner på at forkorte sagsbehandlingstiden.

Men det mener De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, ikke er nok. Det sagde hun onsdag til TV 2.

I stedet vil partiet afsætte 15 millioner kroner på finansloven til at få ventetiderne ned.

