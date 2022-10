Venstre vil hæve straffen for voldtægt

Det krænker ifølge Venstres retsordfører ofrenes retsfølelse, at normalstraffen for voldtægt er 2,5 år.

Straffen for voldtægt skal sættes op. Det er en del af Venstres retsudspil, som præsenteres onsdag.

Det siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, i P1 Morgen på DR.

Venstre vil helt konkret hæve normalstraffen med et år.

Normalstraffen for en overfaldsvoldtægt i dag uden yderligere skærpende omstændigheder straffes med to år og seks måneders fængsel.

Strafferammen går dog op til otte år for de allergroveste tilfælde.

Men det krænker ifølge Preben Bang Henriksen ofrenes retsfølelse med den nuværende strafferamme.

- Vi skal løbende holde øje med domspraksis. Omkring voldtægt har vi søgt at stramme op, men det er ikke kommet igennem i domspraksis. Der er stadig for stor forskel på forbrydelse og straf, og det vil vi gerne forsøge at råde bod på, siger han.

- Dommerne dømmer i vidt omfang efter de normale straffe, vi skriver ind i lovgivningen. I lovene skriver vi, at normalstraffe bør straffes på et niveau. I dette tilfælde to og et halvt år, hvis man kender voldtægtsmanden og tre og et halvt år, hvis man bliver overfaldet og ikke kender voldtægtsmanden.

- Det er for lavt, men det er Folketinget selv, der har vedtaget det, siger Preben Bang Henriksen.

/ritzau/