Venstre vil have 1700 flere praktiserende læger i Danmark

Uanset, hvor man bor i landet, skal der være adgang til en læge i lokalområdet.

Det er målet for Venstres sundhedsudspil, som formand Jakob Ellemann-Jensen (V) fredag præsenterer i forbindelse med Venstres sommergruppemøde i Kolding.

- Alle danskere skal have en god praktiserende læge tæt på. Det er meget utrygt og usikkert for danskerne og deres familier, når man har svært ved at finde en læge, der hvor man bor, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han henviser til en analyse fra foreningen Praktiserende Lægers Organisation. Ifølge den har mere end halvdelen af de praktiserende læger lukket for tilgangen af nye patienter.

Derfor foreslår Venstre, at der skal være 1700 flere praktiserende læger i Danmark. Partiet vil uddanne flere læger i almen medicin og gøre det mere attraktivt at blive praktiserende læge.

Målet kan dog blive svært at nå i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft i Danmark, erkender Jakob Ellemann-Jensen.

- Det her bliver ikke let. Det kommer til at kræve en meget fokuseret indsats igennem længere tid. Men jeg mener, at lægemanglen i Danmark er et alvorligt samfundsproblem, og det vil Venstre løse, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Desuden vil Venstre afsætte 675 millioner kroner over tre år til modernisering af lægehuse og lave særlige "rekrutteringstillæg". Det skal også gøres mere attraktivt for seniorer at udsætte pensionen og blive lidt længere.

Ifølge Venstre har man fundet pengene til sundhedsudspillet inden for Venstres finanslovsudspil for 2022.

/ritzau/