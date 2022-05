Venstre vil have dyrere cigaretter fremfor generationsforbud

Anden del af sundhedsforhandlingerne gik i gang onsdag, hvor unges alkohol- og tobaksforbrug er temaet.

I regeringens udspil foreslår sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der skal være et tobaksforbud for unge, der er født i 2010 eller senere.

Hos Venstre ønsker sundhedsordfører Martin Geertsen i stedet, at afgifterne på cigaretter og nikotinprodukter hæves her og nu.

- Det foretrækker vi frem for den model, som regeringen har lagt frem, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag skal en pakke med 20 cigaretter koste 60 kroner i gennemsnit. Venstre har dog ikke lagt sig fast på, hvad en pakke i stedet skal koste.

- Der er sådan set ikke noget, der skræmmer os.

- Man skal lige huske på her, at uanset om man laver regeringens model om aldersgrænser, eller om man kigger på afgiftsstigninger, så skal det finansieres. Regeringen smider så bare regningen til fremtidens generationer af politikere, siger Martin Geertsen.

Hos De Konservative er fokus i stedet på, at reglerne i dag overholdes.

- For det gør de bestemt ikke. Undersøgelser viser, at 80 procent af de unge faktisk har mulighed for at købe varer i butikker, som de ikke er gamle nok til at købe. Det skal vi simpelthen have stoppet, siger sundhedsordfører Per Larsen.

Han foreslår, at der skal være elektronisk aldersverificering på kreditkort i detailhandlen.

Til gengæld er De Konservative ikke meget for at hæve priserne på cigaretter.

- Det har nogle negative konsekvenser i forhold til øget grænsehandel. Så det er heller ikke noget, vi er så begejstret for.

Enhedslisten er modsat åbne for regeringens forslag om et tobaksforbud.

- I forhold til røg er vi åbne for at se på alle initiativer, der kan begrænse tilgængeligheden og tobaksindustriens muligheder for at lokke unge ind i en livsvarig afhængighed af nikotin og tobak, siger Peder Hvelplund, Enhedslistens sundhedsordfører.

- Man kunne forestille sig en gradvis indfasning (af regeringens forslag, red.), og så kan man evaluerer det.

For Peder Hvelplund er det dog vigtigt, at forebyggelsesindsatsen ikke kun kommer til at handle om aldersgrænse og forbud, men også om at gøre noget ved mistrivsel.

Regeringen foreslår også at hæve alkoholsgrænsen fra 16 til 18 år.

- Vi er ikke tilhængere af, at man laver et generelt forbud mod, at 16- til 18-årige kan købe sig en kold øl. Men vi vil gerne være med til at kigge på, om man skal sætte procentgrænsen ned fra de godt 16 procent til omkring 6-7 procent, siger Venstres Martin Geertsen.

Enhedslisten er med på en 18-års grænse for salg i detailhandlen, men unge under 18 år skal stadig have mulighed for at købe alkohol til fester på ungdomsuddannelser.

Oprindelig skulle nye regler for alkohol og tobak have været en del af forhandlingerne om en sundhedsreform. Men Magnus Heunicke endte med at tilbyde partierne at dele forhandlingerne op.

/ritzau/