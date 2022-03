Venstre vil have folkeafstemning om forsvarsforbehold i foråret

Ukraine-krigen efter Ruslands invasion får partier til at presse på for at fjerne Danmarks forsvarsforbehold.

Med den russiske invasion af Ukraine mener partier fra både rød og blå blok, at det er på høje tid at få afskaffet det danske forsvarsforbehold.

Det har et bredt flertal uden om regeringen længe ment, men den aktuelle krig på europæisk grund får partierne til at lægge pres på regeringen og kræve en folkeafstemning.

Står det til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skal danskerne til folkeafstemning allerede i løbet foråret.

- Vi står i en meget alvorlig situation for verden. For Europa. Vi har et frit land i Europa, som er blevet invaderet, og vi har ukrainere, som bliver bombet af krigsforbryderen Putin, siger Ellemann-Jensen med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er nødvendigt, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at få styrket vores sikkerhed, vores forsvar. Dels ved en oprustning herhjemme, men også ved at knytte os tættere til de internationale fora, som er garanten for vores forsvar. Det er Nato og EU.

- Det ansvarlige vil være at tage en folkeafstemning om at få fjernet vores forbehold. Det skal ske snarest muligt og altså her i foråret, siger Ellemann-Jensen.

Forsvarsforbeholdet har eksisteret siden 1992. Det betyder, at Danmark ikke deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet.

Danmark sidder heller ikke med ved møderne, når militære operationer bliver drøftet i EU-regi.

- Det her handler om rettidig omhu. Det handler om at sende et klart signal til vores allierede i Europa om, at vi ønsker at tage vores egen sikkerhed alvorligt.

- At vi ønsker at styrke vores engagement i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Og at vi ønsker at sidde med ved bordet, når der træffes beslutninger, som vedrører os.

- Det handler også om at sende et signal til Ukraine og Putin, om at Danmark ønsker at engagere sig i de frie landes forsvarssamarbejde, siger Ellemann-Jensen.

Regeringens støtteparti De Radikale vil have danskerne til at stemme om forsvarsforbeholdet i denne valgperiode. Altså ikke nødvendigvis på denne side af sommerferien. Det siger EU-ordfører Anne Sophie Callesen.

- Vi har jo hele tiden ment, at forsvarsforbeholdet stod i vejen for danske interesser, men det er bare blevet endnu mere tydeligt med den nye sikkerhedspolitiske situation, vi er i i Europa, siger hun.

Hos et andet af regeringens støttepartier Enhedslisten er man derimod imod en folkeafstemning om at fjerne forsvarsforbeholdet. Og eksempelvis Dansk Folkeparti i blå blok ønsker det heller ikke.

- Afstemning om forsvarsforbeholdet? Midt i krisen om Ukraine. Helt ærligt. Nogle bruger enhver anledning til at søge EU-forbehold fjernet. Først euro- så rets- og nu forsvar. Men dette alligevel ekstra vildt. Midt i en krig, skriver forsvarsordfører Kristian Thulesen Dahl (DF) på Facebook.

Regeringen har på forhånd afvist at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde for nylig i et interview med Altinget, at forsvarsforbeholdet ikke forhindrer Danmark i at føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som Danmark bør.

/ritzau/