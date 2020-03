Venstre vil have forbud mod store forsamlinger

Regeringen har ladet det være op til arrangører at aflyse store arrangementer. Venstre vil have forbud.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange opfordret arrangører af koncerter, forestillinger og events med over 1000 deltagere at aflyse for at mindske spredningen af coronavirus.

Og statsministeren har understreget, at man regner med, at opfordringen bliver fulgt. Men det er ikke nok og der skal et forbud til, siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

- Når det kommer til den usikkerhed, der har været omkring afvikling af arrangementer, er det afgørende, at man går væk fra at anbefale og påbyder i stedet for.

- Det kræver en ændring af epidemiloven, og det er vi klar til at iværksætte med det samme, siger formanden.

Statsministeren har flere gange sagt, at regeringen følger myndighedernes anbefaling.

- Vi tilrettelægger indsatsen på baggrund af myndighedernes vurdering. Også afvejningen af anbefalinger og tvungne forhold. Jeg udelukker intet, sagde statsministeren efter spørgetimen tirsdag.

Men myndighederne kan ikke lave et påbud men kun indstillinger, siger Venstre.

- Fra myndighedernes side kan man anbefale. Men konklusionen må kunne være, at de ansvarlige politikere så siger, at store arrangementer ikke bliver afholdt. Vi må fjerne den usikkerhed.

- Vi kan ikke stå i en situation, hvor vi som politikere lægger valget ud til en arrangører, der måske har kommercielle interesser i, at noget bliver afholdt, siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

- Jeg tror, at alle gerne vil træffe det rigtige valg. Men har man ikke en medicinsk baggrund og endda en kommerciel interesse, så er man ikke den rette til at træffe det valg.

Om det potentielt store indgreb i forsamlingsfriheden siger formanden:

- Den personlige frihed indebærer ikke retten til at udsætte andre mennesker for fare.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde tirsdag en kompensationsordning for arrangører, der har aflyst events i marts. Det vurderes at koste 90 millioner kroner.

Men fortsætter aflysningerne ind i festival- og koncertsæsonen, så kan det bliver meget dyrere.

- Jeg ved ikke, hvor meget det vil koste. Men jeg kan med stor sikkerhed sige, at det bliver meget, meget dyrere, hvis ikke man gør det, siger Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen understreger, at partiet støtter op om regeringens arbejde for at mindske spredningen af coronavirus.

- Vi er meget konstruktive, og derfor siger vi også, at vi gerne vil se på de nødvendige ændringer af epidemiloven. Dette her er ikke en kritik af regeringen.

På den længere bane mener Venstre også, at der er behov for at lave en gennemgribende gennemgang af epidemiloven

- Den lov, vi har, er fra 1915. Den er blevet justeret undervejs, men er nok ikke møntet på et samfund, som det er i dag, afslutter Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/