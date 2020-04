Venstre vil have fremrykket investeringer i veje og vindmøller

Venstre foreslår regeringen at fremrykke anlægsprojekter inden for veje, almene boliger og havvindmøller.

Venstre foreslår regeringen at fremrykke statslige anlægsprojekter for "et betydeligt milliardbeløb" indenfor infrastruktur, almene boliger og havvindmøller.

Det skal ske for at afbøde yderligere fyringer og konkurser i forbindelse med udbruddet af coronavirus i Danmark.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Danmark står i en meget alvorlig situation, og vi kigger ind i det potentielt største økonomiske tilbageslag siden besættelsen. Derfor har vi lavet en række tiltag på Christiansborg, som er gode og nødvendige for at holde hånden under danske arbejdspladser, men der er brug for at vi gør mere, siger han.

Derfor opfordrer han regeringen til at indkalde til forhandlinger om fremrykning af statslige anlægsprojekter.

- Nu har vi foreløbigt fjernet anlægsloftet for kommuner og regioner, men der er også brug for, at staten træder til og fremskynder nogle af de gode anlægsprojekter, der alligevel ligger klar i skuffen, som vi kan igangsætte ganske hurtigt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre kommer derfor med tre forslag til, hvilke projekter, der ifølge partiet bør fremrykkes.

Det gælder først og fremmest igangsættelse af trafikale investeringer i 2020. Her henviser Ellemann-Jensen til den tidligere regerings infrastrukturplan, som den nuværende regering hidtil har sat på pause.

Venstre forslår desuden, at der afsættes midler fra Landsbyggefonden til at finansiere en række renoveringsprojekter i den almene boligsektor.

Derudover forslår Venstre, at man fremrykker udbuddet af de havmølleparker, som der allerede er politisk enighed om.

- Vi mener, at man lige så godt kan rykke de her ting frem, så vi får gang i mange af de virksomheder, der går med tomme ordrebøger i disse dage, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Dansk Industri ser positivt på udspillet fra Venstre.

- Vi har en kæmpe opgave foran os med at redde arbejdspladser og få økonomien på ret køl, samtidig med at vi får taget ambitiøse skridt frem mod indfrielse af vores klimamålsætninger. Venstres forslag leverer gode indspil til begge dele, siger administrerende direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen.

/ritzau/