Venstre vil have indvandreres førtidspension vurderet på ny

Førtidspensionister i udsatte boligområder skal have revurderet deres ydelse.

Det foreslår regeringspartiet Venstre.

Forslaget kommer i et interview, som Jyllands-Posten har lavet med Venstre-formand Troels Lund Poulsen og næstformand Stephanie Lose.

- Vi kan jo se, at der især i nogle af de udsatte boligområder er en meget høj andel af ikke-vestlige indvandrere, som er på førtidspension. Her vil vi vende bunken at se, hvor mange af dem der stadig ikke kan arbejde.

- Det vil være til gavn for både dem og for Danmark og dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen.

Formålet med tiltaget vil være at øge arbejdsudbuddet, lyder det.

Det er Venstres formodning, at nogle førtidspensionister i de udsatte boligområder vil kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet enten på fuldtid eller deltid, skriver Jyllands-Posten.

Venstre kom i 2021 med et lignende forslag. Her var det en del af et udlændingeudspil.

- Venstre foreslår, at førtidspensionister med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder skal have genvurderet deres arbejdsevne med det mål, at flere skal blive en del af det arbejdende fællesskab, lød forslaget dengang.

På den nyeste liste fra Social- og Boligstyrelsen fra 2023 er der udpeget 19 udsatte boligområder i Danmark.

De tæller blandt andet Vollsmose i Odense, Gellerupparken i Aarhus og Sundparken i Horsens.

Ser man på statistik for beskæftigelse, er den generelt lavere blandt indvandrere sammenlignet med hele den danske befolkning.

I 2022 var 66 procent af de mandlige indvandrere og efterkommere fra de såkaldte MENAPT-lande beskæftiget.

Forkortelsen refererer til Mellemøsten, Nordafrika samt Pakistan og Tyrkiet.

For kvinderne lå tallet på 54 procent.

Til sammenligning er omkring 75 procent af den samlede befolkning i beskæftigelse.

