Venstre vil have kulegravet staten for mulig svindel

De Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten bakker Venstre-forslag om hurtig politisk handling op.

I kølvandet på de aktuelle sager om mulig svindel med skattekroner i først Socialstyrelsen og senest Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foreslår Venstre en kulegravning af mulig svindel i staten.

Det skriver Jyllands-Posten.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) bør indkalde til forhandlinger om, hvordan politikerne på Christiansborg kan sikre, at befolkningens tillid til det offentlige ikke kuldsejler.

Konkret foreslår Venstre, at en "hurtigt arbejdende arbejdsgruppe" skal kortlægge kontrollen med borgernes skattekroner. Arbejdsgruppen kan eksempelvis være forankret i Rigsrevisionen.

Den skal i udgangspunktet kulegrave alle styrelser og ministerier, gennemføre stikprøvekontroller og komme med anbefalinger til, hvordan eventuelle problemer kan udbedres.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen er hurtig politisk handling nødvendigt for at "sikre, at tilliden til vores forvaltning af velfærdssamfundet genrejses".

- Den tillid har fået en ordentlig en på sinkadusen. Og vi skal ikke have mange flere af den slags sager, førend tilliden til forvaltningen af borgernes skattekroner fuldstændig eroderer, siger han til Jyllands-Posten.

De Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten bakker alle op om forslaget.

Socialdemokratiet mener ikke, at statsministeren på nuværende tidspunkt skal stille sig i spidsen for en storstilet undersøgelse, som Ellemann-Jensen foreslår.

- Vi skal til bunds i de problemer og sørge for, at skatteborgernes penge bliver passet ordentligt på. Nu må vi høre fra Rigsrevisionen, hvordan den mener, at en bred undersøgelse kan laves, så vi kommer hele vejen rundt.

- Så må vi vurdere sagen på baggrund af udspillet fra Rigsrevisionen, herunder om der er behov for yderligere ressourcer. Det er den rigtige rækkefølge at tage tingene i, siger politisk ordfører Jesper Petersen (S) til Jyllands-Posten.

Klaus Frandsen (R), næstformand hos statsrevisorerne, fortæller, at de nu i dialog med Rigsrevisionen er ved at klarlægge, hvordan en undersøgelse skal udformes, og hvor omfattende den skal være.

/ritzau/