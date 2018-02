Venstre vil have navneforandring til Vollsmose

Vollsmose skal have nyt navn for at skabe en anden identitet omkring bydelen, mener Venstre i Odense.

Vollsmose skal have et nyt navn, der skal være flere ejerlejligheder, en mentorordning og så skal der rives flere boligblokke ned.

Sådan lyder det i en række forslag om fremtidens Vollsmose fra Venstre i Odense søndag. Det skriver TV2 Fyn.

Der er nogle ting i Vollsmose, der ikke fungerer, mener Christoffer Lilleholt, der er politisk ordfører for Venstre i Odense.

- Der er rigtig mange, som står uden for arbejdsmarkedet, og så har vi nogle bander, som vi endnu ikke har fået kål på, siger han til TV2 Fyn.

Navnet skal ændres, fordi ordet Vollsmose ifølge Venstre bliver associeret med blandt andet kriminalitet.

Forslaget lyder, at det nye navn skal findes i en konkurrence. Derudover stiller partiet med tre forslag.

Hvert tredje lejemål skal sælges som ejerlejlighed. Herefter skal resten sættes til salg, som de bliver ledige.

Alle unge mellem 13 og 17 år, som bor i Bøge-, Ege- eller Lærkeparken skal tilknyttes en mentor.

Derudover skal boligblokke rives ned, og på soklen skal der bygges forskellige rækkehuse, lyder det i forslagene.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte bydelen i sin nytårstale, og regeringen planlægger at lancere en samlet ghetto-plan i februar.

- Så det er nu, vi skal spille ind med tingene, siger Christoffer Lilleholt.

Forslagene er både gode og konstruktive, mener Tim Vermund, der er viceborgmester og politisk ordfører for socialdemokratiet i Odense.

Men de kan ikke stå alene, lyder det.

- Det, der er vigtigst for os, er, at vi fortsætter den gode udvikling og får unge mennesker derude i uddannelse og job, siger han til Ritzau.

Ifølge ham vil det ikke løse alle problemerne i Vollsmose blot at ændre navnet.

Man hvis det sker med en række initiativer, kan det være en god idé, mener han.

- Hvis det kan gøre det til en bedre fortælling omkring bydelen og gøre det til en mere naturligt integreret del af Odense, så synes jeg faktisk, at det kan være en god idé, siger han.

