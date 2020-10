Venstre vil have private firmaer til at coronateste danskerne

Private firmaer skal kunne coronateste danskere på statens regning for at undgå ventetider, foreslår Venstre.

Der er for lange ventetider på at kunne blive testet for coronavirus, køer til teststeder og lange svartider.

Derfor foreslår Venstre at lade private firmaer teste danskere for coronavirus på statens regninger. Det skriver Berlingske.

- Vi har fået nok af det testkaos, der hersker, og som i sidste ende kan gå ud over Danmarks muligheder for at komme ud af coronakrisen.

- Derfor mener vi, at man bør lave en fritvalgsordning, hvor borgere kan vælge mellem offentlige og private test på det offentliges regning, ligesom man kender det fra andre dele af sundhedsvæsnet, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, til Berlingske.

Venstre ønsker en ordning, hvor danskerne helt frit kan vælge mellem at lade sig teste af en privat aktør eller af det offentlige.

Eller at danskere tilbydes gratis at kunne gå til en privat testoperatør, hvis det ikke er muligt at blive testet hos det offentlige inden for 24 timer.

Det samme vil skulle gælde, hvis en borger ikke er garanteret at få svar på sin test inden for yderligere et døgn.

Liberal Alliance støtter forslaget fra Venstre. Konservative er "ikke afvisende", men sundhedsordfører Per Larsen påpeger over for Berlingske, at det "ikke er ukompliceret" at inddrage forskellige leverandører.

Enhedslisten og De Radikale siger til Berlingske, at de som udgangspunkt foretrækker, at coronatest foretages af det offentlige.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, afventer Venstres konkrete forslag, før han vil kommentere.

Som led i genåbningens fase 4 blev Folketingets partier enige om en målsætning, hvor 80 procent skal kunne få en test inden for et døgn. Ligeledes skal 80 procent have prøvesvar dagen efter.

Myndighederne opfordrer til at blive testet, hvis man enten har symptomer på covid-19 eller mistanke om at have været i kontakt med en smittet.

I øjeblikket bliver der testet over 50.000 personer om dagen. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har sagt, at det er målet, at Danmark i oktober skal kunne teste 70.000 om dagen.

Lige nu er det muligt at blive testet på hospitaler, i hvide telte sat op rundt i landet til formålet og ved mobile teststationer, som kommer rundt ved eksempelvis lokale smitteudbrud på skoler.

