Venstre vil lade hammeren falde oftere på plejehjem med svigt

Plejehjem skal kunne sættes under administration ved systematiske og grove svigt af ældre, mener Venstre.

Systematisk svigt i ældreplejen skal have konsekvenser.

Det mener Venstre, der fredag kommer med et nyt udspil på ældreområdet.

Partiet fremlægger seks tiltag, som skal sikre en bedre ældrepleje. Et af tiltagene er, at hammeren oftere skal falde, hvis ældreplejen svigtes.

Ifølge udspillet vil det i yderste konsekvens betyde, at den lokale ledelse og plejehjem kan sættes under administration ved systematiske og grove svigt af ældre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig mener Venstre også, at der skal være "et tilsyn, der virker" og flere tilsyn mod de steder, hvor der er bekymring om kvaliteten af ældreplejen.

- Vi kan ikke leve med, at vores mest sårbare borgere svigtes gang på gang. Det er umenneskeligt og en samfundsmæssig falliterklæring.

- Ingen borgere skal frygte at blive gammel i Danmark. De skal kunne regne med at få en god og tryg pleje og omsorg, siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Venstre ønsker også, at der skal være større fokus på god ledelse i ældreplejen.

Det udmønter sig i, at partiet foreslår, at der skal arbejdes med at udvikle og rekruttere bedre ledere. Det skal ske igennem praksisnær ledelsesudvikling.

Venstres udspil kommer efter, at en TV 2-dokumentar ifølge eksperter beretter om omsorgssvigt på plejehjemmet Nørremarken i Køge.

Udsendelsen har også resulteret i udspil på ældreområdet fra både Konservative og Dansk Folkeparti - og der er flere lighedspunkter i de tre blå partiers udspil.

For eksempel ønsker de alle, at der kommer plejehjemsbestyrelser på plejehjemmene.

K og V er også enige om, at flere tilsyn skal sikre de ældres tryghed.

Der skal også være åbenhed om de ældres og pårørendes tilfredshed med plejehjemmene, mener Venstre.

Det skal ske igennem sammenlignelige og systematiske målinger, der skal være et styrende parameter i ældreplejen.

Dansk Folkeparti vil ligeledes have mere transparens omkring tilfredsundersøgelser.

/ritzau/