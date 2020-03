Venstre vil lade staten betale for hjemsendte privatansatte

Partiet Venstre opfordrer regeringen til at indføre kompensation til private, der må sende ansatte hjem.

Venstre vil have staten til at kompensere virksomheder, der sender ansatte hjem på grund af coronavirus og dens effekter på økonomien. Også Dansk Erhverv ønsker lønkompensation til privatansatte.

Forslaget kan hjælpe til, at virksomheder, der er hårdt ramt lige nu af eksempelvis manglende kunder, ikke fyrer sine ansatte men i stedet fastholder dem og altså for kompenseret noget af den udgift af staten.

- Vi kender hverken omfang eller dybde af den krise, som vi står overfor, men det er tydeligt, at der allerede nu er behov for at gøre mere.

- Og jeg synes, at det ville være rimeligt at give de privatansatte og de selvstændige, der bliver ramt hårdt af coronaepidemien, lidt mere af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget usikker situation.

- Det kan man gøre med lønkompensation, som for eksempelv også Dansk Metal og arbejdsgiverne har foreslået. Det bliver selvfølgelig dyrt, men alternativet vil være langt dyrere, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Dansk Erhverv efterspørger også lønkompensation til privatansatte, selv om man erkender, at det kan blive endog meget dyrt for staten.

- Vi anbefaler simpelthen midlertidig lønkompensation, så virksomhederne kan holde hånden under danske arbejdspladser i denne nødsituation.

- Alternativet er desværre mange afskedigelser, da virksomheder i særligt udsatte brancher allerede har fået halveret deres indtjening eller mere, skriver direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

/ritzau/